Como geri adım attı

Davinson Sanchez'i renklerine katmak için geçen sezondan itibaren büyük bir uğraş veren İtalyan ekibi Como, sonunda geri adım attı. G.Saray'ın yapılan bütün tekliflere olumsuz yanıt vermesinin ardından Serie A ekibi listesindeki başka isimlere yönelme kararı aldı. G.Saray yönetimi, 35 milyon euro'nun altındaki bütün teklifleri reddedeceğini iletmişti.
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