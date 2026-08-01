Şampiyonluk pikniği oldu

Sarı-kırmızılı kulüpte dün önemli bir etkinlik düzenlendi. 2025-26 sezonu şampiyonluğu Kemerburgaz Tesisleri'nde kutlandı. Başkan Dursun Özbek ve yönetimin katılımıyla Divan Kurulu Geleneksel Şampiyonluk Pikniği yapıldı. Bu etkinlik aynı zamanda son şampiyonluk kutlaması oldu.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2026 06:50
Sarı-kırmızılı kulüpte dün önemli bir etkinlik düzenlendi. 2025-26 sezonu şampiyonluğu Kemerburgaz Tesisleri'nde kutlandı. Başkan Dursun Özbek ve yönetimin katılımıyla Divan Kurulu Geleneksel Şampiyonluk Pikniği yapıldı. Bu etkinlik aynı zamanda son şampiyonluk kutlaması oldu.