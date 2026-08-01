Başkan Erdoğan’dan G.Saray’a teşekkür

TÜGVA Yaz Okulları Finali dün RAMS Park'ta gerçekleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, final programında bir konuşma yaptı.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2026 06:50
TÜGVA Yaz Okulları Finali dün RAMS Park'ta gerçekleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, final programında bir konuşma yaptı. Galatasaray'a ev sahipliği için teşekkür eden Başkan Erdoğan, "Bu manzarayı hazırlamamıza vesile olan Galatasaray Kulübü'nün değerli yöneticilerine ben de şahsım olarak, Cumhurbaşkanı olarak çok teşekkür ediyorum" dedi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de dünkü programda yer aldı.