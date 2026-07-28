Plase Enciso

Galatasaray'da 10 numara transferi için bütün çalışmalar devam ediyor. Sarı-kırmızılılar çok sayıda isimle temaslarını sıklaştırırken, önemli bir isimle de görüşmelerini sürdürüyor. 2026 Dünya Kupası'na da damgasını vuran Paraguaylı Julio Enciso için sarı-kırmızılılar pusuda bekliyor.

21 SKOR KATKISI

Strasbourg'da harika bir sezon geçiren Paraguaylı oyuncu, toplamda 42 resmi maça çıktı. 12 gol atıp 9 da asiste imzasını atan Enciso, her iki maçta bir skor katkısı sağlamayı başardı.

SORUMLULUK ALIYOR

Teknik direktör Okan Buruk'un da listede yer aldığını belirttiği 22 yaşındaki futbolcu için yeni bir adım atılacak. Bruno Fernandes ve Jamal Musiala için şartlarını zorlayan sarı-kırmızılılar, b planı olarak Enciso'yu tutuyor.

Top tekniği, adam eksiltmesi, pasları ve şutları ile oyunun her aşamasında sorumluluk almaktan kaçmayan 22 yaşındaki futbolcu, ülkemizdeki yabancı kuralında da G.Saray'ın elini rahatlatacak bir isim. +4 kontenjanına uyan Enciso için Fransız ekibi Strasbourg'a 25 milyon euro'luk bir teklif sunulacak.

Yıldız isimden ileride de para kazanma ihtimalini göz önünde bulunduran sarı-kırmızılılar, yüksek bir maaş da ödemeyecek. Böylece kulübün uzun soluklu bütçesi de zarar görmeyecek.