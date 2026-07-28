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Haberler Galatasaray Hedef Lucumi

Hedef Lucumi

Bologna’nın ayrılığına izin verdiği Jhon Lucumi için sarı-kırmızılılar harekete geçti. İtalya’da yayın yapan La Gazzetta dello Sport’un haberine göre G.Saray oyuncuya senelik 5 milyon euro önerdi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2026 06:50
Hedef Lucumi
Savunmaya önemli bir takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, rotasını İtalya'ya çevirmiş durumda. Juventus'tan ayrılması beklenen Brezilyalı Bremer ile ilgilenen sarı-kırmızılılar bu oyuncunun lüksek maliyeti nedeniyle alternatif oyunculara rotasını çevirdi. Gündeme gelen isim ise geçen sezondan itibaren adı G.Saray ile anılan Jhon Lucumi oldu. Bologna'nın geçen sezon satışına izin vermediği ancak bu yıl ayrılığına kolaylık sağlama sözü verdiği 28 yaşındaki Kolombiyalı stoper için harekete geçildi. İTALYA'DA yayın yapan La Gazzetta dello Sport'un haberine göre G.Saray oyuncuya senelik 5 milyon euro önerdi. Davinson Sanchez'e verilen maaş vatandaşına da sunuldu.
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