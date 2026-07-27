Daha iyi olacağım

Barış Alper Yılmaz, çok sıkı bir çalışma içerisinde olduğunu söyledi. Avusturya kampında konuşan milli oyuncu, "Bu sezon lig daha zor olacak. Çünkü 4 senedir şampiyon oluyoruz. Rakipler buna göre hazırlanacak. Ekstra çok yapıyorum. Antrenmandan sonra bol bol analiz yapıp hocalarımla çok konuşuyorum. Çok daha iyi bir Barış izlettireceğim" dedi.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2026 06:50
Barış Alper Yılmaz, çok sıkı bir çalışma içerisinde olduğunu söyledi. Avusturya kampında konuşan milli oyuncu, "Bu sezon lig daha zor olacak. Çünkü 4 senedir şampiyon oluyoruz. Rakipler buna göre hazırlanacak. Ekstra çok yapıyorum. Antrenmandan sonra bol bol analiz yapıp hocalarımla çok konuşuyorum. Çok daha iyi bir Barış izlettireceğim" dedi.