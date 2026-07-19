Galatasaray'dan Bruno Fernandes atağı! Teklif edilen rakam...
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Manchester United'ın Portekizli yıldızı Bruno Fernandes için harekete geçmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların hem tecrübeli futbolcuya hem de İngiliz ekibine sunmayı planladığı teklifin ayrıntıları ortaya çıktı. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2026 06:50
Cimbom, Manchester United'ın 10 numarası Bruno Fernandes için yeniden harekete geçti.
Sarı-kırmızılı yönetim, yıldız futbolcunun transferini bitirmek için çalışmalarını hızlandırdı.
Galatasaray, 31 yaşındaki yıldız için İngiliz ekibine 25 milyon euroluk teklif sunmaya hazırlanıyor.
Sarı-kırmızılılar, Fernandes'e ise yıllık 10 milyon euroluk maaş önerecek.
Portekizli futbolcunun Manchester United ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Buna rağmen Galatasaray yönetimi transfer konusunda umutlu.
Başkan Dursun Özbek de transfer sürecine bizzat dahil oldu.
Yönetim, Bruno Fernandes'i kadroya katarak orta sahaya dünya çapında bir yıldız kazandırmayı hedefliyor.
Tecrübeli futbolcu, asist sayısıyla kariyerinin en iyi sezonlarından birini yaşadı.
Geçen sezon Manchester United formasıyla 35 maça çıkan Fernandes, 9 gol atıp 21 asist yaparak dikkat çeken bir performans sergiledi.