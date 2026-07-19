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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Bruno Fernandes atağı! Teklif edilen rakam...

Galatasaray'dan Bruno Fernandes atağı! Teklif edilen rakam...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Manchester United'ın Portekizli yıldızı Bruno Fernandes için harekete geçmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların hem tecrübeli futbolcuya hem de İngiliz ekibine sunmayı planladığı teklifin ayrıntıları ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2026 06:50
Galatasaray'dan Bruno Fernandes atağı! Teklif edilen rakam...

Cimbom, Manchester United'ın 10 numarası Bruno Fernandes için yeniden harekete geçti.

Galatasaray'dan Bruno Fernandes atağı! Teklif edilen rakam...

Sarı-kırmızılı yönetim, yıldız futbolcunun transferini bitirmek için çalışmalarını hızlandırdı.

Galatasaray'dan Bruno Fernandes atağı! Teklif edilen rakam...

Galatasaray, 31 yaşındaki yıldız için İngiliz ekibine 25 milyon euroluk teklif sunmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'dan Bruno Fernandes atağı! Teklif edilen rakam...

Sarı-kırmızılılar, Fernandes'e ise yıllık 10 milyon euroluk maaş önerecek.

Galatasaray'dan Bruno Fernandes atağı! Teklif edilen rakam...

Portekizli futbolcunun Manchester United ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Galatasaray'dan Bruno Fernandes atağı! Teklif edilen rakam...

Buna rağmen Galatasaray yönetimi transfer konusunda umutlu.

Galatasaray'dan Bruno Fernandes atağı! Teklif edilen rakam...

Başkan Dursun Özbek de transfer sürecine bizzat dahil oldu.

Galatasaray'dan Bruno Fernandes atağı! Teklif edilen rakam...

Yönetim, Bruno Fernandes'i kadroya katarak orta sahaya dünya çapında bir yıldız kazandırmayı hedefliyor.

Galatasaray'dan Bruno Fernandes atağı! Teklif edilen rakam...

Tecrübeli futbolcu, asist sayısıyla kariyerinin en iyi sezonlarından birini yaşadı.

Galatasaray'dan Bruno Fernandes atağı! Teklif edilen rakam...

Geçen sezon Manchester United formasıyla 35 maça çıkan Fernandes, 9 gol atıp 21 asist yaparak dikkat çeken bir performans sergiledi.

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