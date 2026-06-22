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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Joao Gomes heyecanı!

Galatasaray'da Joao Gomes heyecanı!

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken gündeme gelen isimlerden birisi de Joao Gomes. Son olarak yıldız isimden sosyal medyada sarı-kırmızılıları heyecanlandıran hamle geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2026 06:50
Galatasaray'da Joao Gomes heyecanı!

Orta saha transferi için önemli bir bütçe ayıran ve yıllarca parçalı formayı giyecek bir futbolcu arayan Galatasaray'ı heyecanlandıran bir hamle gerçekleşti.

Galatasaray'da Joao Gomes heyecanı!

İngiltere Premier Lig'e veda eden Wolverhampton'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Joao Gomes, sarı-kırmızılı takıma yeşil ışık yaktı.

Galatasaray'da Joao Gomes heyecanı!

Bir Galatasaray taraftarı sosyal medyada Joao Gomes'e, "Galatasaray'a gel" yorumunda bulundu.

Galatasaray'da Joao Gomes heyecanı!

Brezilyalı futbolcu da bu yorumu beğenerek büyük bir heyecan yarattı.

Galatasaray'da Joao Gomes heyecanı!

Bu beğeni futbolcunun da gönlünün parçalı formayı giymekten yana olduğunu gösterirken, iki kulübün orta yolu bulmasıyla transferin çözüme ulaşması bekleniyor.

Galatasaray'da Joao Gomes heyecanı!

İngiliz ekibinin 2023 yılında 18 milyon euro'ya renklerine kattığı Brezilyalı oyuncudan en az 30 milyon euro'luk bir gelir beklediği öğrenildi.

Galatasaray'da Joao Gomes heyecanı!

Geride kalan sezonda Wolverhampton formasıyla 41 resmi maça çıkan Joao Gomes, 1 gol ve 3 asist ile takımına katkı sağladı.

Galatasaray'da Joao Gomes heyecanı!

25 yaşındaki orta sahanın güncel market değeri ise 40 milyon euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray'da Joao Gomes heyecanı!

Dünya Kupası kadrosunda yer almayan Joao Gomes Brezilya Milli Takımı formasını 10 kez giydi.

Galatasaray'da Joao Gomes heyecanı!

İşte Joao Gomes'in beğendiği o yorum.

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