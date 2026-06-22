Orta saha transferi için önemli bir bütçe ayıran ve yıllarca parçalı formayı giyecek bir futbolcu arayan Galatasaray'ı heyecanlandıran bir hamle gerçekleşti. İngiltere Premier Lig'e veda eden Wolverhampton'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Joao Gomes, sarı-kırmızılı takıma yeşil ışık yaktı. Bir Galatasaray taraftarı sosyal medyada Joao Gomes'e, 'Galatasaray'a gel' yorumunda bulundu. Brezilyalı futbolcu da bu yorumu beğenerek büyük bir heyecan yarattı. Bu beğeni futbolcunun da gönlünün parçalı formayı giymekten yana olduğunu gösterirken, iki kulübün orta yolu bulmasıyla transferin çözüme ulaşması bekleniyor. İngiliz ekibinin 2023 yılında 18 milyon euro'ya renklerine kattığı Brezilyalı oyuncudan en az 30 milyon euro'luk bir gelir beklediği öğrenildi. Geride kalan sezonda Wolverhampton formasıyla 41 resmi maça çıkan Joao Gomes, 1 gol ve 3 asist ile takımına katkı sağladı. 25 yaşındaki orta sahanın güncel market değeri ise 40 milyon euro olarak gösteriliyor. Dünya Kupası kadrosunda yer almayan Joao Gomes Brezilya Milli Takımı formasını 10 kez giydi. İşte Joao Gomes'in beğendiği o yorum.