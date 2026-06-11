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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Erden Timur tahliye edildi

Erden Timur tahliye edildi

'Futbolda Bahis' soruşturması kapsamında tutuklanan eski Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden hakkında tahliye kararı verildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2026 16:51 Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2026 17:02
Erden Timur tahliye edildi

"Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" soruşturması kapsamında tutuklanan eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un tahliyesine karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından şüpheli Erden Timur hakkında "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçu soruşturması sürdürülüyor.

Timur'un avukatları, tutukluluk incelemesi kapsamında hazırladıkları tahliye talepli dilekçeyi savcılığa sundu.

Savcılık da Timur'un tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Talepleri değerlendiren sulh ceza hakimliği, Timur'un tahliyesine karar verdi.

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