Galatasaray'dan Sacha Boey kararı! Bayern Münih kabul ederse...
Galatasaray ile olan kiralık sözleşmesi haziran sonunda bitecek olan Sacha Boey hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların Boey hakkında aldığı karar ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2026 06:50 Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2026 10:57
Bu doğrultuda Galatasaray'a ara transfer döneminde zorunlu olmayan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak katılan Sacha Boey hakkında flaş bir gelişme yaşandı.
Galatasaray'da haziran sonunda kiralık sözleşmesi sona erecek olan Sacha Boey'in 15 milyon euro'luk satın alma opsiyonunun kullanılmayacağı öğrenildi.
Bayern Münih'in, Boey'i satıp para kazanmak isterken, Galatsaray yönetiminin ise 1 yıllık daha kiralama teklifi yaparak şansını deneyeceği öne sürüldü.
Sacha Boey'nin Bayern Münih ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Transfermarkt verilerine göre Sacha Boey'nin piyasa değeri 10 milyon euro.
Galatasaray'a ara transfer döneminde geri dönen Boey, sarı-kırmızılı formayı 17 maçta giyerken 2 gollük katkı sağladı.
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