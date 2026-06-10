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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Sacha Boey kararı! Bayern Münih kabul ederse...

Galatasaray'dan Sacha Boey kararı! Bayern Münih kabul ederse...

Galatasaray ile olan kiralık sözleşmesi haziran sonunda bitecek olan Sacha Boey hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların Boey hakkında aldığı karar ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2026 06:50 Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2026 10:57
Galatasaray'dan Sacha Boey kararı! Bayern Münih kabul ederse...

Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı.

Galatasaray'dan Sacha Boey kararı! Bayern Münih kabul ederse...

Sarı-kırmızılılar, üst üste 5. kez şampiyon olmak ve Devler Ligi için iddialı bir kadro kurmak istiyor.

Galatasaray'dan Sacha Boey kararı! Bayern Münih kabul ederse...

Öte yandan Cimbom'da takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor.

Galatasaray'dan Sacha Boey kararı! Bayern Münih kabul ederse...

Bu doğrultuda Galatasaray'a ara transfer döneminde zorunlu olmayan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak katılan Sacha Boey hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'dan Sacha Boey kararı! Bayern Münih kabul ederse...

Galatasaray'da haziran sonunda kiralık sözleşmesi sona erecek olan Sacha Boey'in 15 milyon euro'luk satın alma opsiyonunun kullanılmayacağı öğrenildi.

Galatasaray'dan Sacha Boey kararı! Bayern Münih kabul ederse...

Bayern Münih'in, Boey'i satıp para kazanmak isterken, Galatsaray yönetiminin ise 1 yıllık daha kiralama teklifi yaparak şansını deneyeceği öne sürüldü.

Galatasaray'dan Sacha Boey kararı! Bayern Münih kabul ederse...

Sacha Boey'nin Bayern Münih ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray'dan Sacha Boey kararı! Bayern Münih kabul ederse...

Transfermarkt verilerine göre Sacha Boey'nin piyasa değeri 10 milyon euro.

Galatasaray'dan Sacha Boey kararı! Bayern Münih kabul ederse...

Galatasaray'a ara transfer döneminde geri dönen Boey, sarı-kırmızılı formayı 17 maçta giyerken 2 gollük katkı sağladı.

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