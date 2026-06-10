Galatasaray teklifini iletmişti! Icardi'nin transfer kararı...
Geleceğine Galatasaray'da mı yoksa başka bir kulüpte mi devam edeceği merak edilen Icardi hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Icardi'nin kararını vereceği zaman öğrenildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2026 06:50 Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2026 12:11
Bu doğrultuda Galatasaray ile olan sözleşmesi haziran ayının sonunda bitecek olan Mauro Icardi hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor.
Kariyerine sarı-kırmızılılarda mı yoksa başka bir ekipte mi devam edeceği bilinmeyen Icardi'nin geleceği merak ediliyor.
Bu doğrultuda Icardi hakkında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.
Kız arkadaşı China Suarez ile Maldivler'de tatilini sürdüren Mauro Icardi'nin, geleceğiyle ilgili net bir karar vermediği öğrenildi.
Galatasaray yönetiminin kendisine yaptığı senelik bonuslarla birlikte 5 milyon euro'luk teklife henüz yanıt vermeyen Arjantinli oyuncunun, tatili sona erdikten sonra yanıtını bildireceği belirtildi.
Transfermarkt verilerine göre Icardi'nin 4 milyon euro piyasa değeri bulunuyor.
Arjantinli golcü bu sezon Galatasaray formasını 47 maçta giyerken takımına 16 gol 3 asistlik katkı sağladı.
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