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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray teklifini iletmişti! Icardi'nin transfer kararı...

Galatasaray teklifini iletmişti! Icardi'nin transfer kararı...

Geleceğine Galatasaray'da mı yoksa başka bir kulüpte mi devam edeceği merak edilen Icardi hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Icardi'nin kararını vereceği zaman öğrenildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2026 06:50 Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2026 12:11
Galatasaray teklifini iletmişti! Icardi'nin transfer kararı...

Galatasaray, üst üste 5. kez şampiyon olmak ve Devler Ligi için iddialı bir kadro kurmak istiyor.

Galatasaray teklifini iletmişti! Icardi'nin transfer kararı...

Sarı-kırmızılılarda bu doğrultuda transfer çalışmaları başladı.

Galatasaray teklifini iletmişti! Icardi'nin transfer kararı...

Öte yandan Cimbom'da takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor.

Galatasaray teklifini iletmişti! Icardi'nin transfer kararı...

Bu doğrultuda Galatasaray ile olan sözleşmesi haziran ayının sonunda bitecek olan Mauro Icardi hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray teklifini iletmişti! Icardi'nin transfer kararı...

Kariyerine sarı-kırmızılılarda mı yoksa başka bir ekipte mi devam edeceği bilinmeyen Icardi'nin geleceği merak ediliyor.

Galatasaray teklifini iletmişti! Icardi'nin transfer kararı...

Bu doğrultuda Icardi hakkında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Galatasaray teklifini iletmişti! Icardi'nin transfer kararı...

Kız arkadaşı China Suarez ile Maldivler'de tatilini sürdüren Mauro Icardi'nin, geleceğiyle ilgili net bir karar vermediği öğrenildi.

Galatasaray teklifini iletmişti! Icardi'nin transfer kararı...

Galatasaray yönetiminin kendisine yaptığı senelik bonuslarla birlikte 5 milyon euro'luk teklife henüz yanıt vermeyen Arjantinli oyuncunun, tatili sona erdikten sonra yanıtını bildireceği belirtildi.

Galatasaray teklifini iletmişti! Icardi'nin transfer kararı...

Transfermarkt verilerine göre Icardi'nin 4 milyon euro piyasa değeri bulunuyor.

Galatasaray teklifini iletmişti! Icardi'nin transfer kararı...

Arjantinli golcü bu sezon Galatasaray formasını 47 maçta giyerken takımına 16 gol 3 asistlik katkı sağladı.

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