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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Youssouf Fofana bu kez Galatasaray'a transfer olmaya çok yakın!

Youssouf Fofana bu kez Galatasaray'a transfer olmaya çok yakın!

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-kırmızılıların son olarak gündemine bir kez daha Milan formasını terleten Youssouf Fofana geldi. Bu transferdeki Şampiyonlar Ligi detayı ise oldukça dikkat çekiyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2026 06:50
Youssouf Fofana bu kez Galatasaray'a transfer olmaya çok yakın!

Orta sahaya güçlü bir isim alarak ligi domine etmeyi sürdürmek isteyen Galatasaray, çok sayıda futbolcuyla yakından ilgileniyor.

Youssouf Fofana bu kez Galatasaray'a transfer olmaya çok yakın!

Ancak son yıllarda listeden düşmeyen bir isim bulunuyor: Youssouf Fofana.

Youssouf Fofana bu kez Galatasaray'a transfer olmaya çok yakın!

2024 yazında Monaco'dan Milan'a 26 milyon euro karşılığında transfer olan 27 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu yeniden gündeme geldi.

Youssouf Fofana bu kez Galatasaray'a transfer olmaya çok yakın!

Monaco forması giydiği dönemden itibaren teknik direktör Okan Buruk'un yakından takip ettiği bir isim olan başarılı oyuncu için harekete geçilecek.

Youssouf Fofana bu kez Galatasaray'a transfer olmaya çok yakın!

2024 YILINDA G.SARAY'I REDDETMİŞTİ

2024 yazında da Galatasaray'ın teklifte bulunduğu ancak tercihini Milan'dan yana kullanan Fofana, takımı gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyeceği için ayrılık ihtimalini sıcak tutuyor.

Youssouf Fofana bu kez Galatasaray'a transfer olmaya çok yakın!

ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ

Avrupa'nın en büyük arenasında boy göstermeye devam etmek isteyen 26 yaşındaki futbolcu bu kez parçalı formaya yeşil ışık yakmış durumda.

Youssouf Fofana bu kez Galatasaray'a transfer olmaya çok yakın!

YÖNETİM FIRSAT PEŞİNDE

Milan'da yaşanan belirsizlik, teknik direktör ve sportif direktör konusundaki çıkmaz da Fofana'yı ayrılığa itiyor. Bunu fırsat bilen yönetim, teklif yapmak için kolları sıvadı.

Youssouf Fofana bu kez Galatasaray'a transfer olmaya çok yakın!

İSTİKRARLI BİR OYUNCU

Geçen sezon sakatlığı nedeniyle Serie A'da sadece 2 mücadele kaçıran Fofana, 36 resmi maçta forma giydi. 2 gol atan başarılı futbolcu 4 de asist yaparak takımına önemli bir katkı sağladı. Merkez orta sahada forma giyen Fofana, fizik gücü nedeniyle zaman zaman ön liberoda da forma giyiyor.

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