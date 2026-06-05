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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı! Transfer bekleyişi bitiyor

Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı! Transfer bekleyişi bitiyor

Galatasaray'da Mauro Icardi bilmecesi çözüme kavuşuyor. Sarı-kırmızılı yönetimin yıldız golcü için belirlediği kritik tarih yaklaşırken, Avrupa'dan gelen sürpriz transfer iddiası gündemi hareketlendirdi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2026 06:50
Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı! Transfer bekleyişi bitiyor

Galatasaray'da Mauro Icardi belirsizliği devam ediyor. Sezonun sona ermesiyle birlikte Galatasaray ile olan sözleşmesi sona eren Mauro Icardi'nin kariyerine hangi takımda devam edip etmeyeceği merak ediliyor.

Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı! Transfer bekleyişi bitiyor

Galatasaray'ın sunduğu sözleşmeye henüz cevap vermeyen ve takımda ikinci santrfor olmayı kabul etmediği belirtilen Icardi için sıcak bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı! Transfer bekleyişi bitiyor

Galatasaray Yönetimi, kendilerinden sürekli geçiştiren ve ekstra süre isteyen Arjantinli golcüye sonunda 'Dur' dedi.

Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı! Transfer bekleyişi bitiyor

Sarı-kırmızılılar, Mauro Icardi'den 10 Haziran'a kadar kendilerine dönüş yapmalarını istedi.

Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı! Transfer bekleyişi bitiyor

Takvim'de yer alan habere göre; tecrübeli golcü bu tarihe kadar Galatasaray'ın yaptığı teklife cevap vermezse aradaki bağlar tamamen kopacak.

Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı! Transfer bekleyişi bitiyor

Sarı-kırmızılılar, bu tarihten sonra Icardi defterini kapatmış olacak.

Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı! Transfer bekleyişi bitiyor

Tatilini Japonya'da sürdüren Mauro Icardi, geride kalan sezonda Süper Lig'de 31 maçta görev aldı. 14 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı! Transfer bekleyişi bitiyor

JUVE'NİN AKLI ONDA
Geçtiğimiz sezon da Mauro Icardi ile ilgilenen İtalyan devi Juventus'tan sürpriz atak...

Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı! Transfer bekleyişi bitiyor

Juve, Dusan Vlahovic'in takımdan ayrılacak olmasından dolayı forvet hattını güçlendirmek istiyor.

Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı! Transfer bekleyişi bitiyor

Juventus'un forvet transferi için belirlediği adaylar arasında Mauro Icardi'nin de bulunduğu öne sürüldü.

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