Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı! Transfer bekleyişi bitiyor
Galatasaray'da Mauro Icardi bilmecesi çözüme kavuşuyor. Sarı-kırmızılı yönetimin yıldız golcü için belirlediği kritik tarih yaklaşırken, Avrupa'dan gelen sürpriz transfer iddiası gündemi hareketlendirdi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2026 06:50
Sarı-kırmızılılar, Mauro Icardi'den 10 Haziran'a kadar kendilerine dönüş yapmalarını istedi.
Takvim'de yer alan habere göre; tecrübeli golcü bu tarihe kadar Galatasaray'ın yaptığı teklife cevap vermezse aradaki bağlar tamamen kopacak.
Sarı-kırmızılılar, bu tarihten sonra Icardi defterini kapatmış olacak.
Tatilini Japonya'da sürdüren Mauro Icardi, geride kalan sezonda Süper Lig'de 31 maçta görev aldı. 14 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
JUVE'NİN AKLI ONDA
Geçtiğimiz sezon da Mauro Icardi ile ilgilenen İtalyan devi Juventus'tan sürpriz atak...
Juve, Dusan Vlahovic'in takımdan ayrılacak olmasından dolayı forvet hattını güçlendirmek istiyor.
Juventus'un forvet transferi için belirlediği adaylar arasında Mauro Icardi'nin de bulunduğu öne sürüldü.
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