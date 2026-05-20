Brandt harekatı

Yeni sezon öncesinde hem orta sahaya hem de 10 numaralı pozisyona önemli takviyeler yapmak isteyen G.Saray'da rota Almanya'ya çevrilmiş durumda. Sarı-kırmızılılar, sezon sonunda Bundesliga ekibi Borussia Dortmund ile sözleşmesi bitecek olan ve ayrılık kararı alan 30 yaşındaki 10 numara Julian Brandt için harekete geçti.

Bu iddianın sahibi ise Sky Sport DE oldu. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir takımda forma giymek isteyen başarılı futbolcu, seçeneklerini değerlendiriyor.

İSPANYA'DAN DA İLGİ VAR

Bu takımlar arasında G.Saray da yer alıyor. Sarı-kırmızılılar bonservis bedeli ödemeyeceği için Brandt transferine oldukça sıcak bakıyor. SKY Sport'a göre sarı-kırmızılılar, oyuncu, menajerleri ve ona danışmanlık yapan babası Jürgen Brandt'la temas kurdu. Ancak futbolcu, sevgilisi İspanyol olduğu için La Liga seçeneğini de değerlendirmek istiyor. Barcelona, Atletico Madrid ve Villarreal'in de Brandt ile ilgilendiği ifade edilirken, tek temas kuran ekip ise G.Saray oldu.