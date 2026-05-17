Aslan'a yeni orta saha: Tielemans

Galatasaray, 35 milyon euro’luk Belçikalı yıldızın peşinde.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2026 06:50
Dillere destan bir törenle şampiyonluk kupasını alan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ses getirecek bir kadro kurmak için harekete geçti. 10 numara pozisyonunda oynayan dünya yıldızı Bernardo Silva için geri sayıma geçen Cimbom, Youri Tielemans için de düğmeye bastı. 29 yaşındaki merkez orta saha, 2 yıl daha sözleşmesinin bulunduğu Aston Villa'dan ayrılmak istiyor. Belçikalı yıldızın piyasa değeri 35 milyon euro. Ancak İngiliz ekibinin daha düşük paraya 'evet' demesi bekleniyor. Tielemans, bu sezon 24 maça çıktı ve 4 asist yaptı.