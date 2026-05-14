Dört dörtlük şampiyonlar

2022-2026 yılları arasında üst üste dört şampiyonluk yaşayan Galatasaray'da dört isim kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi, Lucas Torreira ve Abdülkerim Bardakcı, bu tarihi seride kadronun en temel isimlerinden oldu. Teknik direktör Okan Buruk'un da en güvendiği bu isimler tribünleri de mest etti. Aynı şekilde sözleşmesi bulunan ve altyapıdan çıkan Yunus Akgün ise bir sezon İngiltere'de kiralık forma giydiği için bu dört futbolcu arasına giremedi. Öte yandan 4 senelik şampiyonluk serisinde Abdülkerim en fazla forma giyen, Icardi bir kez gol kralı olan isim olarak kayıtlara adını yazdırdı.