Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi! İşte yeni görevi
Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da yapılacak Olağanüstü Seçimli Genel Kurul öncesi sıcak gelişmeler yaşanıyor. Başkan Adayı Aziz Yıldırım'dan seçim öncesi Volkan Demirel hamlesi geldiği ve iki ismin bu hafta görüşme yapacağı kaydedildi. İşte Volkan Demirel'in, sarı lacivertli kulüpteki yeni görevi... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2026 09:26
Özellikle 1 yıllığına gelip Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak isteyen Aziz Yıldırım, teknik ekip ve transferler için görüşmelerini sürdürüyor.
Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın bu doğrultuda önemli bir hamle yaptığı kaydedildi.
Takvim'in haberine göre, Aziz Yıldırım hafta içerisinde Volkan Demirel'le bir araya gelecek.
Aziz Yıldırım, Demirel'e futbol yapılanmasında yer almasını teklif edecek.
Son olarak Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni çalıştıran Demirel, Kasımpaşa mağlubiyetinin ardından görevinden ayrıldı.
Takımda teknik direktörlük görevi için ise Aykut Kocaman ve Portekizli hoca Jorge Jesus en ciddi adaylar olarak dile getiriliyor.
