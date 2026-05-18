Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe, sezonu 74 puanda tamamlayarak son 3 sezondaki en az puanı aldı!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in son maçında İkas Eyüpspor ile 3-3 berabere kaldı ve sezonu 74 puanda tamamladı. Sarı-lacivertliler son 3 sezondaki en az puan topladığı sezonu geride bıraktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2026 09:18
Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Fenerbahçe, evinde İkas Eyüpspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, ilk yarıda yediği gollerle 2-0 geriye düşerken, 68, 79 ile 82. dakikalarda bulduğu gollerle öne geçti. Konuk ekip 87'de yeniden eşitliği sağladı ve mücadele 3-3'lük skorla tamamlandı.

Fenerbahçe, 2025-2026 sezonunu 74 puanla 2. bitirdi. Sarı-lacivertliler, 2022-2023 sezonuna 80 puan elde ederken, Fenerbahçe'nin kendi tarihinde rekor puana sahip olduğu 2023-2024 sezonunda 99 puanı hanesine yazdırarak yine 2. olmuştu. Bir sonraki sezonu 84 puanla kapatan sarı-lacivertliler, bu sezon ise bu puanın 10 puan gerisinde 74 puanda yine ligi ikinci sırada tamamladı.

