Galatasaray'dan Jonathan Rowe hamlesi! İtalyanlar transferi duyurdu
Üst üste dördüncü şampiyonluğunu kutlayan Galatasaray, yeni sezonun transfer çalışmalarına hız verdi. İtalyan basını, Sarı-kırmızılıların Bologna forması giyen İngiliz kanat oyuncusu için resmi adım atmaya hazırlandığı öne sürüldü. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2026 09:37
La Gazzetta dello Sport'un haberinde sarı-kırmızılı takımın 23 yaşındaki İngiliz sol kanadın gündeminde olduğu belirtildi.
Bu sezon Bologna'da 42 maçta 8 gol attı, 4 asist yaptı.
Rowe için ilerleyen günlerde resmi temasların kurulacağı ifade edildi.
