Ziraat Türkiye Kupası
Spor yazarları Kasımpaşa-Galatasaray maçını değerlendirdi

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in son hafta maçında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda ağırladığı şampiyon Galatasaray'ı 1-0 yenerek sezonu galibiyetle tamamladı. Lacivert-beyazlı ekip, bu sonuçla Süper Lig'de kalmayı garantiledi. Spor yazarları Kasımpaşa-Galatasaray maçını değerlendirdi. İşte o yazılar... (GS Spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2026 08:37
LEVENT TÜZEMEN - ANGARYA GİBİYDİ

Cuma gecesi Rams Park'ta düzenlenen şampiyonluk gecesinden sonra, G.Saraylı oyuncular için Kasımpaşa maçını oynamak 'angarya' gibiydi. Okan Buruk, Kasımpaşa önüne ideale yakın oyunculara yer verirken İcardi-Sane-İlkay-Boey-Eren-Kaan- Lang gibi derin kadroda yer alan etkili oyuncuları ilk 11'de sahaya sürdü. G.Saraylı oyuncular mücadele olarak oyuna ve topa hakim görüntü sergileseler de zihinsel olarak maça halı saha mantığı ile bakıp özgürce ve açık futbol sergileyerek oynadılar. Özellikle Sane ve Lang kanatlardan etkili ataklar yaptı, Sane'nin bir şutu direkten döndü, iki kornerini kaleci Ali Emre zorlukla kurtardı. Lang'ın da köşeye giden vuruşunu son anda çıkardı.

Kasımpaşalı oyuncular oyunu kontrole özen gösterip geçiş oyunu ile pozisyon aradılar. İlk yarıda da Benedyczak ile golü buldular. Nhaga, kıvrak-çabuk ve çok koşan bir oyuncu. Fazla maç oynaması, fiziksel olarak gelişirken, dayanıklılığını da kazanmalı. Okan hoca yeni sezonda Nhaga'yı düşünüyorsa, güçlenmesi adına program hazırlamalı. Bu arada, Tunuslu Adem Arous'un, Nhaga'nın kafasına attığı dirsek hainceydi! Maalesef, hakem Adnan Kayatepe, Nhaga'ya maç boyu yapılan sertlikleri görmesine rağmen Kasımpaşalı oyunculara kart bile çıkarmadı.

MUSTAFA ÇULCU - KAYATEPE VASATTI

Galatasaray 26. şampiyonluğun mutluluğu sezonun ve kutlamaların yorgunluğu ile ligin son maçına rahat bir tempo ile başladı. Savunma güvenliğini ihmal edip rakip alana cümbür cemaat giderek yerleştikleri tek kale oynadıkları anlarda savunma güvenliğini ihmal edince Kasımpaşa ilk atakta golü buldu. Genç oyuncu Arda ofsaytı bozdu, Benedyzcak topu nefis dipledi. Harika bir vuruşla golü attı. Kasımpaşa ligde kalabilme adına hayati önem taşıyan maçta kontrollü ve sakindi. Galatasaray'ın beraberliği yakalamasını direkler önledi. Sakin ve centilmen geçen bir maç oldu. Galatasaray'ın şampiyonluğunu bir kez daha ve bu galibiyetle ligde kalan Kasımpaşa'yı kutlarım.

Adnan Deniz Kayatepe bu sezon öne çıkan hakemlerimizden. Alkışı hak ettiği maçlarının yanında büyük eleştiri ve tepki aldığı maçları oldu. Kendisinden gelecek için beklenti yüksek. Yeterki etrafında bulunan çakma manevi babalardan uzak dursun. Zihinsel berraklığını kaybetmesin. Bir maç almak için güvercin takla atanlardan olmasın. Güvenilir hakem olmayı hedeflesin. Kerem Demirbay'ın Nhaga'ya sınırları zorlayan kontrolsüz faulünü kart göstermemesi kabul edilemez! 20'de kornerden gelen topta ceza alanı içinde İrfan Can'ın iki kolu ile Arda Ünyay'a sarılıp düşürmesi sahada penaltı. Hakemlik gelişimi adına pozisyonu tekrar izlemesini tavsiye ediyorum. Nhaga ve Sane'ye yapılan faullere önlem almalıydı. Majör pozisyonun olmadığı centilmen geçen maçta Deniz Kayatepe vasattı.

