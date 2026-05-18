Spor yazarları Kasımpaşa-Galatasaray maçını değerlendirdi

LEVENT TÜZEMEN - ANGARYA GİBİYDİ
Cuma gecesi Rams Park'ta düzenlenen şampiyonluk gecesinden sonra, G.Saraylı oyuncular için Kasımpaşa maçını oynamak 'angarya' gibiydi. Okan Buruk, Kasımpaşa önüne ideale yakın oyunculara yer verirken İcardi-Sane-İlkay-Boey-Eren-Kaan- Lang gibi derin kadroda yer alan etkili oyuncuları ilk 11'de sahaya sürdü. G.Saraylı oyuncular mücadele olarak oyuna ve topa hakim görüntü sergileseler de zihinsel olarak maça halı saha mantığı ile bakıp özgürce ve açık futbol sergileyerek oynadılar. Özellikle Sane ve Lang kanatlardan etkili ataklar yaptı, Sane'nin bir şutu direkten döndü, iki kornerini kaleci Ali Emre zorlukla kurtardı. Lang'ın da köşeye giden vuruşunu son anda çıkardı.