Ziraat Türkiye Kupası
Spor yazarları Fenerbahçe-İkas Eyüpspor maçını değerlendirdi

Spor yazarları Fenerbahçe-İkas Eyüpspor maçını değerlendirdi

Gol düellosuna sahne olan gecede ikas Eyüpspor, deplasmanda Fenerbahçe karşısında aldığı 3-3'lük beraberlikle hedefine ulaştı. Chobani Stadyumu'nda oynanan kritik mücadelede alınan 1 puan, Eyüpspor'a Trendyol Süper Lig'de kalma sevincini yaşattı. Spor yazarları, Fenerbahçe-İkas Eyüpspor maçını yorumladı. İşte o yazılar... (FB Spor haberleri)

EMRE BOL - İYİ TATİLLER!

Ne yazayım, ne söyleyeyim bilmiyorum. Aklımdan bir sürü şey geçiyor ama buraya yazamam!
Tamam Eyüpspor'un mutlak galibiyete ihtiyacı vardı. Bu yüzden daha konsantre olduklarını kabul ediyorum.
Bu kadar umursamaz futbolu ise asla kabul etmiyorum.
Bu arada Eyüpsporlu futbolcuları canı gönülden tebrik ediyorum.
Çok zor bir fikstürden kazanarak çıktılar.
Ve ligde kalmayı analarının ak sütü gibi hak ettiler.
Gelelim Fenerbahçe'ye… Zaten şampiyonluk kaybedildiğinden beri kimse ne yapacağını bilmez halde… Zira yeni gelecek yönetim dün sahada olanların bence yüzde 90'nını göndermek zorunda.
Kadro kalitesi; özellikle sezonun ikinci yarısından itibaren iyice düştü.
Bu kadar kalabalık oyuncu grubunu nasıl eleyecekler, nasıl yeni transferler yapacaklar bilemiyorum.
Şu tabloda yeni sezonda yine Galatasaray favori olacak gibi görünüyor.

İnanın Trabzonspor'un bile daha aklıbaşında kadrosu var.
Bir takımın tandeminde Yiğit EfeÇağlar, kaledede Mert Günok varsa o takımın gol yememe ihtimali var mı Allah aşkına? Fenerbahçe bu kadroyla iyi yarıştı ve sezonu 2. bitirebildi vallahi!
Sarı-lacivertlilerde 37 futbolcu var.
Bu kalabalıktan çabucak kurtulmalı ve kadro kalitesi yukarıya çekilmeli.
Son dakikalarda tribünlerin meşhur, "Formayı çıkarın…" tezahüratıyla kendine gelen Fenerbahçeli oyuncular arka arkaya golleri buldu.
Şunu unutmasınlar; bazıları yeni sezonda Fenerbahçe formasını artık rüyalarında görecek.
Hadi iyi tatiller!

GÜRCAN BİLGİÇ - AŞK, KAN, GÖZYAŞI!

Sezonun özetini son maçta taraftarına sundu Fenerbahçe oyuncuları. Ekmeğin değil ama gollerin "taştan" çıktığı bir maçtı.
Lig'de kalmak için sonuna kadar direnen Eyüp karşısında, bir an bile oyun disiplininden uzaklaşmadan, sakin kalmayı başararak, defans duvarından tuğlaları sökerek giden maçı, geri getirdiler.
Neden sezon özeti… İçinde her duygunun olduğu, "Aşk, kan gözyaşı" anonsuyla yazlık sinemaya getirilen Yeşilçam yapımı vardı sahada.
İddianın bittiği noktada tribünler "sadık taraftara" emanetti. İyi de desteklediler takımı.
Geriye düştüklerinde bile sahadaki hırsı ve isteği gördüler çünkü. Kaleyi tutan üç şutta üç gol buldu Eyüp, 2-0'den geriye düşüp, tekrar beraberliği başka rakibe karşı da yakalayamazlardı açıkçası.

Tüm sezon "kazandım" dediği anda soyunma odasına yere bakarak giden bir takım vardı karşılarında.
Yine öyle oldu. Rakibin 41 kendilerinin üç kere rakip ceza alanına girdikleri maçtan puanla ve ligde kalarak çıktılar.
En önemli oyuncularının son hafta "ağrılarını" bahane ederek çıkmadığı maçtaki takımın mesajı da açık; "Alın iyi bir santrafor, getirin Skriniar'ın yanına bir stoper, kaleyi de garantiye alalım; yolumuza devam edelim"… Zorluklara, eksiklere rağmen takımını iyi yöneten, iyi oynatan ve ayakta tutan Eyüpspor Teknik Direktörü Atila Gerin'i de tebrik edelim.

