Spor yazarları Fenerbahçe-İkas Eyüpspor maçını değerlendirdi
Gol düellosuna sahne olan gecede ikas Eyüpspor, deplasmanda Fenerbahçe karşısında aldığı 3-3'lük beraberlikle hedefine ulaştı. Chobani Stadyumu'nda oynanan kritik mücadelede alınan 1 puan, Eyüpspor'a Trendyol Süper Lig'de kalma sevincini yaşattı. Spor yazarları, Fenerbahçe-İkas Eyüpspor maçını yorumladı. İşte o yazılar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2026 08:40
İnanın Trabzonspor'un bile daha aklıbaşında kadrosu var.
Sezonun özetini son maçta taraftarına sundu Fenerbahçe oyuncuları. Ekmeğin değil ama gollerin "taştan" çıktığı bir maçtı.
Tüm sezon "kazandım" dediği anda soyunma odasına yere bakarak giden bir takım vardı karşılarında.
Yine öyle oldu. Rakibin 41 kendilerinin üç kere rakip ceza alanına girdikleri maçtan puanla ve ligde kalarak çıktılar.
En önemli oyuncularının son hafta "ağrılarını" bahane ederek çıkmadığı maçtaki takımın mesajı da açık; "Alın iyi bir santrafor, getirin Skriniar'ın yanına bir stoper, kaleyi de garantiye alalım; yolumuza devam edelim"… Zorluklara, eksiklere rağmen takımını iyi yöneten, iyi oynatan ve ayakta tutan Eyüpspor Teknik Direktörü Atila Gerin'i de tebrik edelim.
