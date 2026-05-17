Okan Buruk: Yeni kural bizi de zorlayacak!

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

"YENİ KURAL BİZİ ZORLAYACAK"

"Uzun bir maç takviminin ardından şampiyonluğa ulaşmak önemliydi. Yakında kampa girecek olan milli oyuncularımızı bu yüzden kadroya almadık. Kazanmak için iyi bir kadroyla sahadaydık ve elimizden geleni yaptık; iki topumuz direkten döndü. İlk yarıda kalemize gelen tek şut gol oldu. Konsantrasyonumuz iyiydi, gol için çok çabaladık ama maalesef olmadı.

Lig bitti şimdi transfer dönemine başlıyoruz oradaki hazırlıklarımız var tabii ki.

Yeni gelen kural maddi açıdan takımları zorlayacak. Şampiyonlar Ligi'nde hedeflerimize ulaşmak için bizi de zorlayacak.

Birçok kulüp 10+4'e hazır değil. Elimizde sözleşmeli oyuncular var. Bu durum Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bizim gibi takımları zorluyor. Hazır genç oyuncu almak zorundasınız. Fiyat olarak çok para ödemek zorundasınız."