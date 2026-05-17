CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Okan Buruk: Yeni kural bizi de zorlayacak!

Okan Buruk: Yeni kural bizi de zorlayacak!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa maçının ardından dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2026 22:45 Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2026 22:53
Okan Buruk: Yeni kural bizi de zorlayacak!

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

"YENİ KURAL BİZİ ZORLAYACAK"

"Uzun bir maç takviminin ardından şampiyonluğa ulaşmak önemliydi. Yakında kampa girecek olan milli oyuncularımızı bu yüzden kadroya almadık. Kazanmak için iyi bir kadroyla sahadaydık ve elimizden geleni yaptık; iki topumuz direkten döndü. İlk yarıda kalemize gelen tek şut gol oldu. Konsantrasyonumuz iyiydi, gol için çok çabaladık ama maalesef olmadı.

Lig bitti şimdi transfer dönemine başlıyoruz oradaki hazırlıklarımız var tabii ki.

Yeni gelen kural maddi açıdan takımları zorlayacak. Şampiyonlar Ligi'nde hedeflerimize ulaşmak için bizi de zorlayacak.

Birçok kulüp 10+4'e hazır değil. Elimizde sözleşmeli oyuncular var. Bu durum Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bizim gibi takımları zorluyor. Hazır genç oyuncu almak zorundasınız. Fiyat olarak çok para ödemek zorundasınız."

Fatih Tekke: Transfer konusunda...
Zeki Murat Göle: Yeni bir sayfa...
DİĞER
Beşiktaş'ta ayrılık vakti! İlk yolcu belli oldu...
Çorlu'da silahlı kavga ihbarına giden polislere saldırı! Bakan Çiftçi duyurdu: 2 polis şehit | Teslim olmayan saldırgan indirildi
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Paşa kümede kalmayı başardı!
Eyüpspor lige tutundu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Zeki Murat Göle: Yeni bir sayfa... Zeki Murat Göle: Yeni bir sayfa... 22:50
Buruk: Yeni kural bizi zorlayacak! Buruk: Yeni kural bizi zorlayacak! 22:45
Fatih Tekke: Transfer konusunda... Fatih Tekke: Transfer konusunda... 22:42
Oulai: Şampiyon da olabilirdik Oulai: Şampiyon da olabilirdik 22:40
Süper Lig'de sezon sona erdi! İşte puan durumu Süper Lig'de sezon sona erdi! İşte puan durumu 22:33
Kerem: Taraftarımıza söz veriyorum Kerem: Taraftarımıza söz veriyorum 22:30
Daha Eski
G.Saray'da çifte sakatlık! G.Saray'da çifte sakatlık! 21:29
Çalhanoğlu'dan geleceği için flaş sözler! Çalhanoğlu'dan geleceği için flaş sözler! 20:51
F.Bahçeli oyunculara ıslıklı protesto! F.Bahçeli oyunculara ıslıklı protesto! 20:46
Fatih Terim, G.Saray maçında Fatih Terim, G.Saray maçında 20:21
Sacha Boey 'dalya' dedi! Sacha Boey 'dalya' dedi! 20:17
Fatih Tekke: Asıl hedefimiz... Fatih Tekke: Asıl hedefimiz... 19:44