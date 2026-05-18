Spor yazarları Trabzonspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği maçını değerlendirdi
Sezonun son maçında taraftarını hayal kırıklığına uğratan Trabzonspor, Papara Park'ta konuk ettiği Natura Dünyası Gençlerbirliği karşısında sahadan 3-0'lık ağır yenilgiyle ayrıldı. Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki bu sonuçla bordo-mavililer sezonu moralsiz noktaladı. Spor yazarları, Trabzonspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği maçını çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (TS Spor haberleri)
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2026 08:51
Ama gol atamadı; Eldar Sahmuradov ile gol krallığını paylaştı. 65'te kenara gelen 'bay beyin' Nwakaeme, tribünlerin sevgi seli ile karşılaştı.
Trabzonspor başarılı bir sezonu geride bırakarak kendi sahasında Gençlerbirliği maçı ile taraftarına veda etti.
Fatih hoca, çok başarılı performans verdiği bir sezonda çok önemli işler yaptı. Bu genç ve tecrübeli oyunculara bazı şeyleri iyi anlattı.
1- Oyuncular nerde olduğunu anlamalı.
2- Şehrin ve kulübün isteklerine karşılık vermeli.
3- Çok iyi bir takım kurabilirsiniz.
Yüksek profilli oyuncular alabilirsiniz. Kusursuz bir sistem kurabilirsiniz. Ancak oyuncunun ait olma hissi yoksa takım kimliğini hiçbir zaman oluşturamazsınız.
Kimlik yoksa takımdan bahsedemezsiniz. Teknik adamlar bunun teknik ve taktikten daha önemli olduğunu oyuncu grubuna iyi anlatmalı ve onları ikna etmeli.
Fatih Tekke'nin yaptığı işin ne kadar değerli ve zor olduğu ortaya net bir şekilde çıkıyor. Çünkü hocanın odak noktası; her zaman bunları takımına kazandırmak. Diğer odak noktası da çok çalışmak, gelişmek, sağlam sürdürebilir bir oyun futbol kültürü oluşturmak ve Trabzonspor'a kupalar kazandırmak.
