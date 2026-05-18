CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı Türkiye hazırlık maçları ne zaman? A Milli Takım maç takvimi!

Türkiye hazırlık maçları ne zaman? A Milli Takım maç takvimi!

"Milli maç ne zaman, bu ay Türkiye'nin maçı var mı?" aramaları yapan futbol tutkunlarına müjdeli haber geldi. TFF, Dünya Kupası hazırlık sürecinde oynanacak özel müsabakaların ekran planlamasını tamamladı. Hem İstanbul'daki randevu hem de Florida'daki gece yarısı düellosu aynı şifresiz kanalda olacak. Türkiye - Kuzey Makedonya ve Venezuela maçlarının başlama saatlerini sizler için derledik.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2026 08:59
Türkiye hazırlık maçları ne zaman? A Milli Takım maç takvimi!

TÜRKİYE KUZEY MAKEDONYA VE VENEZUELA MAÇLARI NE ZAMAN?

FIFA 2026 Dünya Kupası öncesinde heyecan dozu yüksek hazırlık maçlarına çıkacak olan A Milli Futbol Takımımızın haziran ayı programı ve televizyon yayıncısı resmi olarak netleşti.

Türkiye hazırlık maçları ne zaman? A Milli Takım maç takvimi!

HAZIRLIK MAÇLARI NEREDE OYNANACAK?

A Millî Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları çerçevesinde Kuzey Makedonya ve Venezuela ile oynayacağı özel maçlara ev sahipliği yapacak stadyumlar ve karşılaşmaların başlama saatleri netleşti.

Türkiye hazırlık maçları ne zaman? A Milli Takım maç takvimi!

TÜRKİYE-KUZEY MAKEDONYA MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye - Kuzey Makedonya karşılaşması 1 Haziran Pazartesi günü Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Türkiye hazırlık maçları ne zaman? A Milli Takım maç takvimi!

VENEZUELA-TÜRKİYE HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?

Venezuela - Türkiye karşılaşması ise 6 Haziran Cumartesi günü ABD'nin Florida eyaletinin Fort Lauderdale kentindeki Inter Miami FC Stadyumu'nun ev sahipliğinde yerel saatle 18.00'de (TSİ 01.00, 7 Haziran Pazar) oynanacak.

Türkiye hazırlık maçları ne zaman? A Milli Takım maç takvimi!

DÜNYA KUPASI'NIN EK BİLET SATIŞLARI BAŞLIYOR

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde 11 Haziran 2026 - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında organize edilecek olan 2026 FIFA Dünya Kupası'nda oynanacak 104 maçın tümü için ek biletler 22 Nisan 2026 Çarşamba günü (yarın) TSİ 19.00 (11:00 ET & 17:00 CET) itibarıyla doğrudan FIFA'nın resmî internet sitesi fifa.com üzerinden satışa sunulacaktır.

"Angarya gibiydi"
G.Saray'a 35 milyon Euro'luk 10 numara!
DİĞER
Oyuncu Müge Bayramoğlu Bebek'te köşeye sıkıştı: Gizemli erkek arkadaşıyla trafiğe takılınca...
Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı! 244 sayfalık ifadesi ortaya çıktı: 35 milyon liralık para trafiğine 'tanımıyorum bilmiyorum' savunması
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
"Suda ateş yaktı!"
Aslan'dan Arda Turan'ın prensine kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"F.Bahçe formasını artık rüyasında görecek" "F.Bahçe formasını artık rüyasında görecek" 08:40
"Angarya gibiydi" "Angarya gibiydi" 08:37
Zeki Murat Göle: Yeni bir sayfa... Zeki Murat Göle: Yeni bir sayfa... 00:39
Buruk: Yeni kural bizi de zorlayacak! Buruk: Yeni kural bizi de zorlayacak! 00:39
Fatih Tekke: Transfer konusunda... Fatih Tekke: Transfer konusunda... 00:39
Süper Lig'de sezon sona erdi! İşte puan durumu Süper Lig'de sezon sona erdi! İşte puan durumu 00:39
Daha Eski
Paşa kümede kalmayı başardı! Paşa kümede kalmayı başardı! 00:39
Eyüpspor lige tutundu! Eyüpspor lige tutundu! 00:39
G.Birliği kümede kaldı! G.Birliği kümede kaldı! 00:39
Antalyaspor küme düştü! Antalyaspor küme düştü! 00:39
G.Saray'da çifte sakatlık! G.Saray'da çifte sakatlık! 00:39
G.Saray'a 35 milyon Euro'luk 10 numara! G.Saray'a 35 milyon Euro'luk 10 numara! 00:39