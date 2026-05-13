‘Yeni Drogba olur’

Bir dönem İngiliz ekibi Chelsea'de forma giyen Emmanuel Petit, Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'in Premier Lig'e gitmesi gerektiğini söyledi. Petit, "Drogba'dan beri Chelsea'de 9 numaranın etrafında bir lanet olduğunu düşünüyorum. Osimhen ile durum farklı çünkü bu adamın gerçekten büyük bir kişiliği ve karakteri var, bu laneti kırabilecek kişi o olabilir" dedi.