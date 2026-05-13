Paşa'ya yedekler

Sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray için artık pazar günü oynanacak olan Kasımpaşa mücadelesi sadece prestij amacı taşıyor. Bütün planlar cuma günü RAMS Park'ta yapılacak olan şampiyonluk kutlamaları üzerine kurulmuş durumda. Oyuncularına 4 günlük izin veren teknik direktör Okan Buruk, Dünya Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takımlarına katılacak oyuncularını da düşünüyor. Başarılı çalıştırıcı, cuma günkü kutlamaların ardından milli oyuncularına izin verecek. Milli maçlar nedeniyle oyuncuların kısa bir dinlenme şansı olacak.

VİCTOR OSİMHEN PAZAR GÜNÜ CEZALI

Bu jestin ardından kutlamalar sonrasında oyuncuların bir kısmı İstanbul'dan ayrılacak. Kasımpaşa maçında milli oyuncularından yoksun bir şekilde mücadele edecek olan Galatasaray'da, yoğun maratonda fazla forma şansı bulamayan futbolcular sahaya çıkacak. Teknik direktör Okan Buruk, burada sahaya süreceği oyuncularının durumunu yakından takip edecek ve yeni sezon planlaması için kafasında eleyeceği bazı isimler olacak. Cezalı Victor Osimhen ise pazar günü Kasımpaşa önünde forma giyemeyecek.