Noa Lang: Gerçek kral

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2026 06:50
Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Noa Lang, takım arkadaşı Victor Osimhen hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Nijeryalı yıldızın sahada bir patron olduğunu belirten Lang, "Osimhen bir kral. Takımın liderlerinden biri. Takımı yönlendiriyor ve herkese örnek olmaya çalışıyor. Golleriyle de katkı sağlıyor. Onunla oynamayı seviyorum. Çok zeki ve agresif; rakip savunmacıları sürekli meşgul ediyor" dedi