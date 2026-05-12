Van Dijk’ın aklı Cimbom’da

Liverpool'un Hollandalı yıldızı Virgil van Dijk'ın aklı Galatasaray'da kaldı. Bu sezon sarı-kırmızılı takıma karşı 3 kez rakip olan ve iki kez RAMS Park'a çıkarak taraftarlara hayran kalan Van Dijk, kutlamaları yakından takip ediyor. Daha önce Leroy Sane'nin Galatasaray formalı fotoğraflarını beğenen Van Dijk, bu kez de vatandaşı Noa Lang'ın şampiyonluk sevinci paylaşımına beğeni attı.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.