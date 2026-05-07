Ugarte bombası

Şampiyonlar Ligi’nde başarılı olacak bir kadro kurmak için kollarını sıvayan Galatasaray, dünya yıldızlarının peşine düştü. Bunlardan birisi de Manchester United’ın Uruguaylı yıldızı Manuel Ugarte... İngiliz basını, ManU’nun 25 yaşındaki ön liberoyu göndermek istediği ve sarı kırmızılı takıma yeşil ışık yaktığını yazdı.
Kırmızı Şeytanlar ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunan 1.82 boyundaki yıldızın market değeri 30 milyon euro. Premier Lig devinin, Ugarte için 40 milyon euro civarında bir beklentisinin bulunduğu, Cimbom ile pazarlıkların sürdüğü öne sürüldü. Bu sezon ikinci planda kalan Ugarte, vatandaşı Lucas Torreira'dan da takım için bilgi aldı.