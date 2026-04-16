Şampiyonluk kadrosu

Süper Lig'de üst üste dördüncü şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray, kalan son 5 maça odaklandı. Sarı-kırmızılılarda teknik heyet ve futbolcular, tüm hesaplarını şampiyon üzerine yapıyor. Teknik Direktör Okan Buruk, yardımcılarıyla beraber şampiyonluğa gidecek planlarını hazırlıyor. Buruk'un kadroda fabrika ayarlarına dönerek sonuca gitmek istediği vurgulandı. Buna göre ilk 11'de belirlenen omurga üzerinde durulacak ve sezon sonuna kadar bu takım değişmeyecek. Öte yandan Teknik Direktör Okan Buruk ve tyardımcılarının rakiplere göre analizler yaparak yoğun bir mesai harcadığı kaydedildi.

OSIMHEN DÖNÜYOR

Uğurcan Çakır'a kalede çok güvenen Okan Buruk, stoper ikilisinde Davinson Sanchez-Abdülkerim Bardakcı değişmeyecek. Orta sahada da Lucas Torreira ile Mario Lemina ikilisi yan yana oynayacak. Okan Buruk hem geçen sezon hem de bu sezon Torreira-Lemina orta sahasından ciddi şekilde faydalandı. Deneyimli teknik adam için en kritik nokta hücum hattı olacak. Kolu kırılan Victor Osimhen'in Gençlerbirliği maçıyla kadroda yer alması bekleniyor. Osimhen ilk 11'e dönecek. Formda bir görüntü çizen Sane ile sezonun flaş ismi Barış Alper Yılmaz ilk 11'de yer alacak.

YÖNETİMDEN ÇIKARMA

Cimbom'da taraftarlar kadar sarı-kırmızılı yönetim de harekete geçti. Bugün taraftarlara açık olacak idmana yönetim kurulu üyeleri de Kemerburgaz'a gidecek. Başkan Dursun Özbek liderliğindeki yönetim kurulu, bugün ve yarınki antrenmanlarda Okan Buruk ve futbolculara moral vermeye çalışacak.

1 BERABERLİK HAKKI

Sarı-kırmızılılar zirve yarışında 68 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Ligde kalan 5 haftada 4 galibiyet, 1 beraberlik gelmesi halinde sarı-kırmızılılar şampiyonluk ipini göğüsleyecek. Buna göre Cimbom'un kalan maçlarda 1 beraberlik hakkı bulunuyor. Ancak Okan Buruk ve öğrencileri, 5'te 5 yaparak işini şansa bırakmak istemiyor.

ÜST DÜZEY KURALLAR

Süper Lig'de kalan 5 haftada hata yapmadan şampiyonluğa ulaşmak isteyen Galatasaray'da acil duruma geçildi. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde üst düzey kurallar geldi. Buna göre kalan 5 haftada tesislere dışarıdan misafir getirilemeyecek. Futbolcuların motivasyonunun bozulmaması için tesis personeli de uyarıldı.

OKAN BURUK İNANIYOR

Teknik Direktör Okan Buruk, lig yarışında takımına sonuna kadar inanıyor. Kalan 5 maçı sorunsuz geçeceklerini ve üst üste dördüncü şampiyonluğu alacaklarını vurgulayan Okan Buruk, öğrencilerine güveniyor. Deneyimli hoca, her toplantıda takımından övgüyle bahsediyor ve kalan 5 haftada 15 puanı haneye yazdıracaklarını ifade etti.

BAŞKAN DURSUN ÖZBEK'TEN MORAL

Trabzonspor'a karşı gelen 2-1'lik mağlubiyet ve ardından iç sahada gelen 1-1'lik Kocaelispor beraberliğiyle sarsılan Galatasaray'da alarma geçildi. Kemerburgaz'da yoğun bir mesai başladı. Başkan Dursun Özbek tesise gelerek hem Teknik Direktör Okan Buruk'a hem de oyunculara moral verdi. Motivasyon konuşması yapan Başkan Dursun Özbek'in şampiyonluk primi için de takıma bilgi verdiği öğrenildi.