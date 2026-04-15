Mathias Olivera savaşı

Sol bekte yaşanan istikrarsızlık nedeniyle sarı-kırmızılılar yeni sezon öncesinde bu bölgeye takviye yapmayı planlıyor. Hedefte ise son yıllarda sık sık oyuncu alınan Napoli bulunuyor. G.Saray, 28 yaşındaki sol bek Olivera için nabız yokluyor. İtalyan basınına göre Uruguaylı oyuncu için Atletico Madrid ve Nottingham Forest da devreye girdi.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2026 06:50
Sol bekte yaşanan istikrarsızlık nedeniyle sarı-kırmızılılar yeni sezon öncesinde bu bölgeye takviye yapmayı planlıyor. Hedefte ise son yıllarda sık sık oyuncu alınan Napoli bulunuyor. G.Saray, 28 yaşındaki sol bek Olivera için nabız yokluyor. İtalyan basınına göre Uruguaylı oyuncu için Atletico Madrid ve Nottingham Forest da devreye girdi.