Yetiş Osimhen

Şampiyonluk yolunda son haftalarda ağır yaralar alan Galatasaray, yine de F.Bahçe'nin 2 puan önünde zirvedeki yerini koruyor. Artık puan kaybına tahammülü bulunmayan sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen'in yokluğunda adeta çöktü. Sezon başında 75 milyon euro ödenerek transfer edilen Nijeryalı yıldıza takım o kadar alışmış ki yokluğunda açılan yara kapanmıyor. Victor Osimhen'in yokluğunda puan kayıplarına yenileri eklenerek devam ediyor. 27 yaşındaki futbolcunun forma giymediği son 5 lig maçında Galatasaray sadece 1 kez kazanabildi.

YERİ BİR TÜRLÜ DOLMADI

Hafta içerisinde Göztepe ile oynanan erteleme mücadelesinde rakibini 3-1 ile deviren Okan Buruk'un öğrencileri, kalan haftalarda istediği sonuçları alamadı. Trabzonspor ve Konyaspor'a yenilen sarı-kırmızılılar, Gaziantep FK ve Kocaelispor ile ise berabere kaldı. Osimhen'in forma giyemediği bu 5 maçlık sürede Galatasaray tam 10 puan kaybı yaşadı ve şampiyonluk yolunda elde ettiği kredisini tüketti. Mauro İcardi beklenenin çok uzağında kalırken, Barış Alper Yılmaz ise her zaman elinden geleni yaptı ancak bu kez milli yıldızın kanattaki boşluğu dolmadı.

SAĞ KOLUNA ÖZEL KORUMA YAPILDI

Osimhen'in kırılan ve ameliyat edilen sağ koluna özel bir zırh yapıldı. Kocaelispor maçını tribünden takip eden ve Leroy Sane'nin attığı golde tribünde büyük bir sevinç yaşayan, bu sırada sağ kolunu rahatça kullandığı görülen Osimhen'e önlem alındı. Nijeryalı yıldızın kolu için yapılan özel bir koruma ile maçlara çıkacağı öğrenildi.

FORMAYA KAVUŞUYOR

Şampiyonlar Ligi'nde 1 ay önce oynanan Liverpool karşılaşmasında Konate'nin müdahalesi sonucunda sağ kolunda kırık meydana gelen ve ameliyata alınan Osimhen'den sevindirici haber geldi. Kocaeli maçı öncesindeki son idmanda bir süre takımla çalışan Nijeryalı yıldız, hafta sonundaki G.Birliği maçı kadrosunda yer alacak. Sahaya ilk 11'de çıkıp çıkmayacağı cuma günü belli olacak.