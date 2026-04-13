5 puanlık celme

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan bu sezon takımının başında çıkıtğı 2 G.Saray maçında da güçlü rakibine yenilmedi. Yeşil-siyahlı takımın teknik direktörü, ilk yarıda kendi sahalarında oynadıkları maçta rakiplerini 1-0 mağlup ederek sarı-kırmızılı takıma ilk yenilgisini yaşatırken dün de 1-1'lik sonuçla geçit vermedi. Selçuk İnan maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Böyle büyük maçları oynamak kolay değil. Oyuncularımı mücadeleden ve alınan 1 puandan dolayı tebrik ediyorum. Bugün takım olarak herkes görevini eksiksiz yerine getirdi. Neticede buradan 1 puanla ayrılmak bizim için çok önemli" dedi.