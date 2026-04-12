Yılmaz forvet

Takımda yaşanan sakatlıklar nedeniyle teknik direktör Okan Buruk oyuncularını her zaman farklı bölgelerde görevlendirdi. Barış Alper Yılmaz da ilk olarak beklerde görev yaparak Galatasaray'da forma bulmaya başladı. Zamanla üstün performansı ile kendisini kanatlara kadar atan milli futbolcu, mecburen forma giydiği forvette de en az bu bölgelerdeki kadar başarılı oldu. Geçirdiği ameliyatın ardından çalışmalarını takımdan ayrı bir şekilde sürdüren Victor Osimhen en az 10 gün daha olmayacak.

MAURO ICARDI KULÜBEYE

Mauro İcardi de bulduğu forma şansını iyi değerlendiremezken Barış Alper Yılmaz, Göztepe deplasmanında olduğu gibi bugün de sahaya ilk 11'de başlayacak. Barış bu sezon 5 kez Süper Lig'de sahaya forvette çıktı. Milli futbolcu G.Antep FK, Karagümrük, Konya, G.Birliği ve Göztepe karşısında oynadığı maçlarda 5 gole imzasını atarken 3 de asist yaptı. Toplamda forvette 8 skor katkısı üreten Barış, bugün de takımının en önemli gol silahı olacak. Barış ayrıca Galatasaray'daki 200. maçına çıkacak.