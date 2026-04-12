Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray Yılmaz forvet

Yılmaz forvet

Osimhen’in yokluğu İcardi’nin de formsuzluğunda G.Saray’ın gol yükünü çeken isim Barış Alper Yılmaz oldu. Milli yıldız forvette başladığı 5 lig maçında 5 gol atarken 3 de asist yaptı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2026 06:50
Takımda yaşanan sakatlıklar nedeniyle teknik direktör Okan Buruk oyuncularını her zaman farklı bölgelerde görevlendirdi. Barış Alper Yılmaz da ilk olarak beklerde görev yaparak Galatasaray'da forma bulmaya başladı. Zamanla üstün performansı ile kendisini kanatlara kadar atan milli futbolcu, mecburen forma giydiği forvette de en az bu bölgelerdeki kadar başarılı oldu. Geçirdiği ameliyatın ardından çalışmalarını takımdan ayrı bir şekilde sürdüren Victor Osimhen en az 10 gün daha olmayacak.

MAURO ICARDI KULÜBEYE

Mauro İcardi de bulduğu forma şansını iyi değerlendiremezken Barış Alper Yılmaz, Göztepe deplasmanında olduğu gibi bugün de sahaya ilk 11'de başlayacak. Barış bu sezon 5 kez Süper Lig'de sahaya forvette çıktı. Milli futbolcu G.Antep FK, Karagümrük, Konya, G.Birliği ve Göztepe karşısında oynadığı maçlarda 5 gole imzasını atarken 3 de asist yaptı. Toplamda forvette 8 skor katkısı üreten Barış, bugün de takımının en önemli gol silahı olacak. Barış ayrıca Galatasaray'daki 200. maçına çıkacak.

Çulcu'dan o pozisyona dair flaş yorum!
Cimbom'dan Sessegnon harekatı!
DİĞER
Neslihan Atagül abisi İlkay Atagül ile poz verdi! Benzerlikleri dikkat çekti! "Canımsın sen"
Siyonist Netanyahu ve Katz'ın ayarı kaçtı: Yargı hamlesi sonrası hedefine Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı aldılar | Tepkiler peş peşe
G.Saray rövanş peşinde!
F.Bahçe Kayseri'de 3 puanı kaptı!
Son Dakika
Çulcu'dan o pozisyona dair flaş yorum! Çulcu'dan o pozisyona dair flaş yorum! 00:33
F.Bahçe Kayseri'de 3 puanı kaptı! F.Bahçe Kayseri'de 3 puanı kaptı! 00:33
Tedesco'dan Skriniar açıklaması! Tedesco'dan Skriniar açıklaması! 00:33
F.Bahçe'ye Arjantinli stoper! F.Bahçe'ye Arjantinli stoper! 00:33
F.Bahçe zirvede farkı 1'e indirdi! F.Bahçe zirvede farkı 1'e indirdi! 00:32
F.Bahçe'de Skriniar 2. yarıya devam edemedi! F.Bahçe'de Skriniar 2. yarıya devam edemedi! 00:32
Daha Eski
Fatih Tekke: Penaltı tartışmaya açık Fatih Tekke: Penaltı tartışmaya açık 00:32
Alanya'da kazanan çıkmadı! Alanya'da kazanan çıkmadı! 00:32
Alanyaspor-Trabzonspor maçında penaltı kararı! Alanyaspor-Trabzonspor maçında penaltı kararı! 00:32
G.Saray'dan sakatlık açıklaması! G.Saray'dan sakatlık açıklaması! 00:32
G.Saray'dan Koopmeiners ısrarı! G.Saray'dan Koopmeiners ısrarı! 00:32
Muriqi, F.Bahçe'ye dönüyor! Muriqi, F.Bahçe'ye dönüyor! 00:32