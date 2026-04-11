Paha biçilmez Osimhen

Sarı-kırmızılı takımın dünyaca ünlü forveti Victor Osimhen'in değeri ve başarısı göze çarpıyor.
Giriş Tarihi: 11 Nisan 2026 06:50
CIES'in raporunda Süper Lig'in en değerli futbolcusu Nijeryalı yıldız gösterildi. Raporda 50.3 milyon euro olarak gösterilen 26 yaşındaki forvet, ilk sırada yer aldı. Öte yandan Comparisonator da önemli veriler ortaya koydu. Avrupa'nın en değerli 10 liginde 2025- 2026 sezonunda en fazla rakip ceza sahasında topla buluşan santrforlar arasında Osimhen ilk sırada geldi. Yıldız golcü rakip ceza sahasında ortalama 7.13 kezle topla buluşma ile ilk sırada yer aldı. Osimhen'i Atalanta'dan Nikola Krstovic (7.08) ve İnter'den Marcus Thuram (6.8) takip etti.