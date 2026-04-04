Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Yılın takası

10 numara arayışlarında olan Galatasaray, Xavi Simons için harekat başlattı. Tottenham'ın yeni teknik direktörü De Zerbi de Sara'yı transfer listesine ekledi. Sarı-kırmızılılar, Simons'a karşılık Sara'yı önerecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2026 Cumartesi 06:50
Galatasaray'da gösterdiği performansla Brezilya Milli Takımı'na seçilen Gabriel Sara, Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girdi. O kulüplerden biri de İngiliz ekibi Tottenham... Ada medyasından Caught Offside'ın haberine göre; Tottenham Teknik Direktörü Roberto De Zerbi, sarıkırmızılıların 26 yaşındaki oyuncusunu transfer listesine ekledi ve ilk sıraya yazdı. Haberde; Tottenham'ın elini çabuk tutup Gabriel Sara'yı kadrosuna katmak istediği yazıldı. 10 numara arayışında olan Galatasaray da Tottenham'ın Hollandalı yıldızı Xavi Simons için harekat başlattı. Oyuncu, İngiliz ekibinde mutsuz olduğu için ayrılmak istiyor. Sarı-kırmızılılar da bu fırsatı değerlendirmenin peşinde... Cim Bom, satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yapacakken, Tottenham'ın Sara'yı listesine eklemesinin ardından Ada ekibinin kapısını takas teklifiyle çalmaya karar verdi. Cim Bom; Tottenham'a "Al Sara'yı ver Simons'u" önerisiyle gidecek.

YAZIN 65 MİLYON EUROYA GELDİ

Barcelona altyapısında yetişen Simons, 2022'de PSG'den PSV'ye bedelsiz gitti. 1 sezon sonra ise PSG'ye 4 milyon euroya geri döndü. Ardından Alman ekibi Leipzig'e kiralandı. Bundesliga temsilcisi, ocak 2025'te Simons'un bonservisini 50 milyon euroya aldı. Yaz transfer döneminde 65 milyon euroya Tottenham'a gönderdi. Ancak oyuncu, mutlu olmadığı için Tottenham'dan ayrılmak istiyor.

REKOR BİR BEDEL BELİRLENDİ

Galatasaray eğer Tottenham'ı takasa ikna edemezse Gabriel Sara için İngiliz temsilcisinden 45 milyon euro bonservis talep edecek. Bu miktarın altına sambacı bırakılmayacak.

F.Bahçe'den G.Saray'a flaş gönderme!
Serdal Adalı'dan penaltı isyanı! "Biraz utanmaları varsa..."
DİĞER
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin’e destek veren Guardiola’ya küstah tehdit...
İran mı vurdu ABD mi imha etti? İsfahan'da iki C-130 askeri nakliye uçağı un ufak oldu: Rakamlarla Washington'un "çakılışı"
Sergen Yalçın: "Bu emek çalmak oluyor!"
Tedesco'dan maç sonu Asensio açıklaması!
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
Beşiktaş'tan Murillo açıklaması! 01:05
Mustafa Çulcu derbideki penaltıyı yorumladı! 00:21
F.Bahçe'den Beşiktaş'a gönderme! 23:45
Serdal Adalı'dan penaltı isyanı! "Biraz utanmaları varsa..." 23:44
F.Bahçe'den G.Saray'a flaş gönderme! 23:27
Hakan'dan harika gol! İtalya'da gündemde! 23:27
Brown'dan maç sonu Tedesco'ya övgü! 23:07
Sergen Yalçın: "Bu emek çalmak oluyor!" 23:01
Tedesco'dan maç sonu Asensio açıklaması! 22:54
Rıdvan Yılmaz'dan flaş penaltı yorumu! "Facia bir karar" 22:51
Fred: "Sonuna kadar mücadele edeceğiz" 22:42
Cerny ile Tedesco arasında maç sonu samimi görüntüler! 22:41