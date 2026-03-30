Sağ bekte kalacak

Sezon başında Fransız temsilcisi Monaco'dan 30 milyon euro karşılığında transfer edilen ve büyük bir beklentiye girilen Wilfried Singo, iyileştikten sonra hem Şampiyonlar Ligi'ne hem de Süper Lig'e damgasını vurdu. Yeri geldiğinde stoper ve hatta orta saha bile oynayabilen Singo, güçlü fiziği, uzun boyu ve topla yaptığı çıkışlarla dikkat çekiyor. Teknik direktör Okan Buruk da 25 yaşındaki oyuncusunu en fazla patlama yaptığı yer olan sağ bekte görevlendirecek. Takımda bir sakatlık olmadığı sürece Wilfried Singo'nun sağ bekteki mevkisi değişmeyecek.

KANAT YA DA ORTA SAHA

Fildişi Sahili Milli Takımı'nın Güney Kore'yi 4-0 yendiği maçta yaklaşık 40 metre top süren, ardından da harika bir gole imzasını atan Singo yine klasını gözler önüne sermişti. Stoperde pozisyon hatası yapan ve sol tarafta güçlük çeken başarılı futbolcu, RAMS Park'taki iki kritik Liverpool mücadelesinde de İngiliz ekibinin kanatlarını sahadan silmişti. Ancak deplasmanda Davinson'un yokluğunda geçtiği stoperde beklentilerin altında kalmıştı. Kariyerinde birçok kez kanatta ya da orta alanda görev yapan Wilfried Singo, hızını kullanabileceği yerlerde oynayacak.