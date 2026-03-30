CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray Sağ bekte kalacak

Sağ bekte kalacak

Savunmadan yaptığı çıkışlar ve topla olan kabiliyetiyle dikkat çeken Wilfried Singo bundan sonra takımda bir sakatlık yaşanmadığı sürece sağ bekte olacak

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2026 Pazartesi 06:51
Sağ bekte kalacak

Sezon başında Fransız temsilcisi Monaco'dan 30 milyon euro karşılığında transfer edilen ve büyük bir beklentiye girilen Wilfried Singo, iyileştikten sonra hem Şampiyonlar Ligi'ne hem de Süper Lig'e damgasını vurdu. Yeri geldiğinde stoper ve hatta orta saha bile oynayabilen Singo, güçlü fiziği, uzun boyu ve topla yaptığı çıkışlarla dikkat çekiyor. Teknik direktör Okan Buruk da 25 yaşındaki oyuncusunu en fazla patlama yaptığı yer olan sağ bekte görevlendirecek. Takımda bir sakatlık olmadığı sürece Wilfried Singo'nun sağ bekteki mevkisi değişmeyecek.

KANAT YA DA ORTA SAHA

Fildişi Sahili Milli Takımı'nın Güney Kore'yi 4-0 yendiği maçta yaklaşık 40 metre top süren, ardından da harika bir gole imzasını atan Singo yine klasını gözler önüne sermişti. Stoperde pozisyon hatası yapan ve sol tarafta güçlük çeken başarılı futbolcu, RAMS Park'taki iki kritik Liverpool mücadelesinde de İngiliz ekibinin kanatlarını sahadan silmişti. Ancak deplasmanda Davinson'un yokluğunda geçtiği stoperde beklentilerin altında kalmıştı. Kariyerinde birçok kez kanatta ya da orta alanda görev yapan Wilfried Singo, hızını kullanabileceği yerlerde oynayacak.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Toprak MotoGP'de bir ilke imza attı! Toprak MotoGP'de bir ilke imza attı! 01:36
Toprak MotoGP'de bir ilke imza attı! Toprak MotoGP'de bir ilke imza attı! 01:34
Trabzonspor'da şok sakatlık! Trabzonspor'da şok sakatlık! 00:11
F.Bahçe'de Asllani gelişmesi! F.Bahçe'de Asllani gelişmesi! 00:11
Beşiktaş ve F.Bahçe transferde karşı karşıya! Beşiktaş ve F.Bahçe transferde karşı karşıya! 00:11
Hollanda basını duyurdu! İşte Lang'ın sahalara dönüş tarihi Hollanda basını duyurdu! İşte Lang'ın sahalara dönüş tarihi 00:11
Daha Eski
F.Bahçe transferde şaha kalktı! İşte listedeki 3 yıldız F.Bahçe transferde şaha kalktı! İşte listedeki 3 yıldız 00:11
G.Saray ve F.Bahçe transferde karşı karşıya! G.Saray ve F.Bahçe transferde karşı karşıya! 00:11
İsmail Yüksek'e dünya devi talip oldu! İsmail Yüksek'e dünya devi talip oldu! 00:11
F.Bahçe için dönüm noktası! Nisan ayında... F.Bahçe için dönüm noktası! Nisan ayında... 00:11
G.Saray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri! Inter rakamı düşürdü G.Saray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri! Inter rakamı düşürdü 00:11
G.Saray'dan Bruno Fernandes için tarihi teklif! G.Saray'dan Bruno Fernandes için tarihi teklif! 00:10