G.Saray çok büyük

Aslan'ın yıldız orta sahası Lucas Torreira, Uruguay'da bir youtube kanalına açıklamalar yaptı. Torreira, "Galatasaray çok büyük bir kulüp; her üç günde bir kazanmak ve iyi oynamak zorundasın. Çünkü insanlar Torreira'yı iyi görmeye alıştı. Bir kötü maç oynadığım anda eleştiriler geliyor. Yani hata payı çok az. Bu yüzden sürekli bir konsantrasyon seviyesinde olmak zorundayım. Çünkü burası büyük bir kulüp: kazanmak, kazanmak, kazanmak... Üç şampiyonluk kazandık, şu an da lideriz ve burada şampiyon olamazsan sezon neredeyse boşa geçmiş sayılıyor" dedi.

Uruguaylı orta saha, "Bu baskıyla yaşıyorum ve hoşuma gidiyor. Gerçekten seviyorum. Baskıyı alıyorum ve keyfini çıkarıyorum; ondan kaçmıyorum" ifadelerini kullandı.

PİŞMAN DEĞİLİM

Lucas Torreira, "Galatasaray'a geldiğimden beri kulüp beni değiştirdi. Geldiğime pişman değilim. Burası harika kulüp. Aile ortamı olan kulüp; burada büyük keyif alıyorum. Kulüp hep büyüyor" dedi.

SON TAKIMIM

Lucas Torreira, "Hem menajerime hem aileme, herkese söyledim: Galatasaray'ın Avrupa'daki son kulübüm olacağını düşünüyorum. Kulübe, hocaya büyük bir saygı ve minnet duyuyorum" diye konuştu.

EN İYİSİ OSIMHEN

Dünyanın en iyi futbolcularından sıralama yapan Lucas Torreira, takım arkadaşı Victor Osimhen'i de saydı. Torreira, "Real Madrid'den Valverde ve Mbappe, bizim takımımızdan Osimhen" dedi.