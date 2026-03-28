Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray G.Saray çok büyük

Lucas Torreira, “Galatasaray çok büyük bir kulüp; her üç günde bir kazanmak ve iyi oynamak zorundasın. Bu baskıyla yaşıyorum ve hoşuma gidiyor”

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2026 Cumartesi 06:51
Aslan'ın yıldız orta sahası Lucas Torreira, Uruguay'da bir youtube kanalına açıklamalar yaptı. Torreira, "Galatasaray çok büyük bir kulüp; her üç günde bir kazanmak ve iyi oynamak zorundasın. Çünkü insanlar Torreira'yı iyi görmeye alıştı. Bir kötü maç oynadığım anda eleştiriler geliyor. Yani hata payı çok az. Bu yüzden sürekli bir konsantrasyon seviyesinde olmak zorundayım. Çünkü burası büyük bir kulüp: kazanmak, kazanmak, kazanmak... Üç şampiyonluk kazandık, şu an da lideriz ve burada şampiyon olamazsan sezon neredeyse boşa geçmiş sayılıyor" dedi.

Uruguaylı orta saha, "Bu baskıyla yaşıyorum ve hoşuma gidiyor. Gerçekten seviyorum. Baskıyı alıyorum ve keyfini çıkarıyorum; ondan kaçmıyorum" ifadelerini kullandı.

PİŞMAN DEĞİLİM

Lucas Torreira, "Galatasaray'a geldiğimden beri kulüp beni değiştirdi. Geldiğime pişman değilim. Burası harika kulüp. Aile ortamı olan kulüp; burada büyük keyif alıyorum. Kulüp hep büyüyor" dedi.

SON TAKIMIM

Lucas Torreira, "Hem menajerime hem aileme, herkese söyledim: Galatasaray'ın Avrupa'daki son kulübüm olacağını düşünüyorum. Kulübe, hocaya büyük bir saygı ve minnet duyuyorum" diye konuştu.

EN İYİSİ OSIMHEN

Dünyanın en iyi futbolcularından sıralama yapan Lucas Torreira, takım arkadaşı Victor Osimhen'i de saydı. Torreira, "Real Madrid'den Valverde ve Mbappe, bizim takımımızdan Osimhen" dedi.

Fenerbahçe'de Skriniar tehlikesi!
F.Bahçe'de yaprak dökümü! 11 isim...
DİĞER
40 yıllık arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü...Hatice Aslan ve Mahir Günşıray'dan ilk paylaşım geldi
CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın çarkından bankamatik sevgilileri çıktı!
Aslan'a 1.95'lik orta saha!
F.Bahçe'de rota Hollandalı stoper!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Büyük yemin Büyük yemin 01:19
Torreira'dan transfer açıklaması! Torreira'dan transfer açıklaması! 01:08
Icardi'nin alternatifi Ligue 1'den! Icardi'nin alternatifi Ligue 1'den! 01:08
Buruk kararını verdi! İşte G.Saray'dan ayrılacağı tarih Buruk kararını verdi! İşte G.Saray'dan ayrılacağı tarih 01:08
F.Bahçe'de transfer şoku! Genç yıldız eski takımına geri döndü F.Bahçe'de transfer şoku! Genç yıldız eski takımına geri döndü 01:08
F.Bahçe Beko, Zalgiris'e takıldı! F.Bahçe Beko, Zalgiris'e takıldı! 01:08
Daha Eski
Beşiktaş'tan o transfer için resmi mektup! Beşiktaş'tan o transfer için resmi mektup! 01:08
Beşiktaş'a kule gibi stoper! Beşiktaş'a kule gibi stoper! 01:08
G.Saray-F.Bahçe derbisinin tarihi açıklandı! G.Saray-F.Bahçe derbisinin tarihi açıklandı! 01:08
Türkiye Kupası Çeyrek Final tarihleri belli oldu! Türkiye Kupası Çeyrek Final tarihleri belli oldu! 01:08
F.Bahçe'de milli futbolcu ile yollar ayrılıyor F.Bahçe'de milli futbolcu ile yollar ayrılıyor 01:08
Arda Güler'e Gheorghe Hagi benzetmesi! Arda Güler'e Gheorghe Hagi benzetmesi! 01:08