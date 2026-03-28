Dev derbi 26 Nisan’da

Trendyol Süper Lig'de 31. haftada oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu. Şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyan karşılaşmanın 26 Nisan Pazar günü yapılacağı duyuruldu. Dev derbi saat 20.00'de Galatasaray'ın ev sahipliğinde RAMS Park'ta oynanacak.

TRABZONSPOR MESAİSİ

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 4 Nisan Cumartesi günü Trabzonspor ile karşılaşacak Galatasaray hazırlıklarını dün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Salonda kuvvet çalışmasıyla başlayan idman, sahada koşu ve topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Teknik direktörümüz Okan Buruk yönetimindeki antrenman, çift kale maçla sona erdi.