Aslan'da rota Fofana

Galatasaray, Milan'ın 28 milyon Euro'luk orta saha oyuncusu için hamle yapacak.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2026 Cumartesi 06:50
Galatasaray yönetimi, devre arasında 30 milyon euro teklif ettiği Youssouf Fofana için yaz döneminde yeni bir hamle yapacak. Cimbom, 27 yaşındaki ön libero için Milan ile el sıkışmıştı. Ancak Fransız orta saha devre arasında gelmeye sıcak bakmamıştı. Kulübü ile 2028'e kadar sözleşmesi olan Fofana'nın yaz döneminde gelme ihtimali çok daha yüksek. 1.85 boyundaki yıldızın şu an market değeri 28 milyon euro. Youssouf Fofana, İtalya Serie A'da bu yıl çıktığı 24 maçta 1 gol attı ve 3 de asist gerçekleştirdi.