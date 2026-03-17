Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray Liverpool'un kabusu

Liverpool'un kabusu

Yarınki kritik mücadele öncesinde gözler Osimhen’de olacak. Nijeryalı oyuncu bu sezon Galatasaray’ın 1-0 kazandığı iki maçta 1 gol ve 1 asistle galibiyetlerde kritik rol oynadı

Giriş Tarihi: 17 Mart 2026 Salı 06:50
Liverpool'un kabusu

G.Saray'ın süper yıldızı Victor Osimhen, rakiplerinin kabusu olmaya devam ediyor. Özellikle son haftalarda inanılmaz bir ivme kazanan Nijeryalı futbolcu, G.Saray'ın hücumdaki en önemli silahı olmaya devam ediyor. Bu sezon sahaya çıktığı 28 resmi karşılaşmada 19 gol heyecanı yaşayan Osimhen, 7 de asist yaparak maç başına 1 skor katkısı üretmeyi başardı. Nijeryalı oyuncu toplamda 2239 dakika sahada kalarak bu istatistiklere ulaştı.

Sahada kaldığı 86 dakikada bir gol ya da asist katkısı üreten Osimhen, Liverpool'un da kabusu oldu. Bu sezon RAMS Park'ta konuk ettiği rakibini iki maçta da 1-0 yenen Cimbom'da başrolde Victor Osimhen vardı. Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında penaltıdan attığı golle 3 puanı getiren Osimhen, geçen haftaki son 16 turu ilk maçında ise Mario Lemina'ya asist yapmayı başardı. 27 yaşındaki golcü futbolcu, Liverpool'a adeta kabus yaşatıyor.

G.Saray'da Zapelli pazarlıkları!
Tedesco'ya oyuncular sahip çıktı!
DİĞER
TRT 1 YAYIN AKIŞI VE FREKANS BİLGİSİ: 25 Şubat Çarşamba Galatasaray - Juventus maçı saat kaçta yayında?
ABD-İsrail-İran Savaşı'nda 18. gün | Trump'tan İran itirafı: Kimse beklemiyordu
İşte G.Saray'ın ilk bombası!
F.Bahçe'ye o isimden müjdeli haber!
Samsun'un rakibi 1 puanı kurtardı! Samsun'un rakibi 1 puanı kurtardı! 01:08
Londra'da kazanan çıkmadı! Londra'da kazanan çıkmadı! 01:08
Samsun'un rakibi 1 puanı kurtardı! Samsun'un rakibi 1 puanı kurtardı! 01:07
Londra'da kazanan çıkmadı! Londra'da kazanan çıkmadı! 01:01
Fiorentina'dan önemli galibiyet! Fiorentina'dan önemli galibiyet! 00:44
Fiorentina'dan önemli galibiyet! Fiorentina'dan önemli galibiyet! 00:39
Daha Eski
İşte G.Saray'ın ilk bombası! İşte G.Saray'ın ilk bombası! 00:34
G.Saray'da flaş Sara gelişmesi! G.Saray'da flaş Sara gelişmesi! 00:30
G.Saray'da Zapelli pazarlıkları! G.Saray'da Zapelli pazarlıkları! 00:30
F.Bahçe'ye o isimden müjdeli haber! F.Bahçe'ye o isimden müjdeli haber! 00:30
Altıntop'tan G.Saray'a uyarı! Altıntop'tan G.Saray'a uyarı! 00:30
26. haftanın VAR kayıtları açıklandı 26. haftanın VAR kayıtları açıklandı 00:30