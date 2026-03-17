Liverpool'un kabusu

G.Saray'ın süper yıldızı Victor Osimhen, rakiplerinin kabusu olmaya devam ediyor. Özellikle son haftalarda inanılmaz bir ivme kazanan Nijeryalı futbolcu, G.Saray'ın hücumdaki en önemli silahı olmaya devam ediyor. Bu sezon sahaya çıktığı 28 resmi karşılaşmada 19 gol heyecanı yaşayan Osimhen, 7 de asist yaparak maç başına 1 skor katkısı üretmeyi başardı. Nijeryalı oyuncu toplamda 2239 dakika sahada kalarak bu istatistiklere ulaştı.

Sahada kaldığı 86 dakikada bir gol ya da asist katkısı üreten Osimhen, Liverpool'un da kabusu oldu. Bu sezon RAMS Park'ta konuk ettiği rakibini iki maçta da 1-0 yenen Cimbom'da başrolde Victor Osimhen vardı. Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında penaltıdan attığı golle 3 puanı getiren Osimhen, geçen haftaki son 16 turu ilk maçında ise Mario Lemina'ya asist yapmayı başardı. 27 yaşındaki golcü futbolcu, Liverpool'a adeta kabus yaşatıyor.