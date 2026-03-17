Kanatlar çalışıyor

Bu sezon hücumda inanılmaz işlere imzasını atan G.Saray'da en büyük farkı takımın süper yıldızı Osimhen'le birlikte kanat oyuncuları yaratıyor. Sahada ayak basmadık yer bırakmayan ve rakipleri için büyük bir tehdit oluşturan Osimhen'e sahada kanat oyuncuları en büyük desteği veriyor. Sarı-kırmızılılarda ara transfer döneminde takıma katılan Noa Lang da hemen G.Saray'a uyum sağlayıp katkı vermeye başladı. G.Saray'ı 5 kanat oyuncusu resmi maçlarda toplamda 28 gol atıp, 34 asist yaptı.

BARIŞ ALPER 23 GOLE DOKUNDU

Takıma yeni katılan Noa Lang'ın yanı sıra Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Leroy Sane ve Ahmed Kutucu takıma can simidi oldu. 5 futbolcu 28 gol atarken 34 de asiste imzasını attı. Kanat oyuncuları toplamda tüm kulvarlarda 62 kez tabelanın değişmesine katkıda bulundu. Bu isimler arasında listenin ilk sırasına ise Barış Alper Yılmaz oturuyor. Tam 40 maçta forma giyen milli futbolcu attığı 10 golün yanı sıra 13 de asist yaparak G.Saray'ın 23 kez tabelayı değiştirmesinde önemli rol oynadı.

YUNUS AKGÜN İKİ MEVKİDE OYNADI

Bu isimlerden Yunus Akgün sezon boyunca iki farklı mevkide katkı sağladı. Milli futbolcu hem kanatlarda hem de 10 numarada ter dökerek skor katkılarına yardımcı oldu. Maç içerisinde de takım arkadaşlarıyla anlık pozisyon değiştiren Yunus, Noa Lang'ın gelişinden sonra 10 numaraya daha fazla geçmeye başladı.

Sarı-kırmızılı takımın kanat oyuncuları bu sezon zaman zaman farklı mevkilerde görev yapsalarda toplamda 62 gole katkıda bulundu.