CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Canlı altın fiyatları | 11 Mayıs gram altın ne kadar? Kapalıçarşı'da son durum!

Canlı altın fiyatları | 11 Mayıs gram altın ne kadar? Kapalıçarşı'da son durum!

Haftanın ilk işlem gününde yatırımcıların gözü kulağı altın fiyatlarında! 11 Mayıs 2026 Pazartesi sabahı itibarıyla gram altın ve çeyrek altın fiyatları, küresel piyasalardaki ons değişimleriyle birlikte yönünü belirledi. Peki, bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar? İşte Kapalıçarşı canlı altın fiyatları ve uzmanların son dakika yorumları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2026 06:50 Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2026 06:50
Canlı altın fiyatları | 11 Mayıs gram altın ne kadar? Kapalıçarşı'da son durum!

CANLI ALTIN FİYATLARI | Kapalıçarşı'da altın trafiği sabahın erken saatlerinde başladı. Geçtiğimiz haftayı rekor seviyelerde kapatan altın, yeni haftaya hafif bir düzeltme ile girdi. 11 Mayıs altın fiyatları canlı verilerine göre alış ve satış makas aralığı ne durumda? Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik gram fiyatı kaç TL oldu? Tüm güncel rakamlar haberimizde...

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.833,32 TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 6.834,26 TL

11 MAYIS PAZARTESİ CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 45,36 (Alış) - 45,39 (Satış)

◼EURO: 53,35 (Alış) - 53,43 (Satış)

◼STERLİN: 61,69 (Alış) - 61,75 (Satış)

Canlı altın fiyatları 11 Mayıs 2026

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM: YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?

Piyasa uzmanları, altındaki mevcut tabloyu "hafta başı dengelenmesi" olarak tanımlıyor. Geçtiğimiz dönemde yaşanan jeopolitik riskler ve merkez bankalarının faiz politikalarına dair belirsizlikler, ons altını 4.700 dolar bandının üzerinde tutmaya devam ediyor.

KAPALIÇARŞI ANALİZİ

İstanbul Kapalıçarşı'da kuyumcular, altın fiyatlarındaki makas aralığının (alış-satış farkı) piyasadaki oynaklığa bağlı olarak değişkenlik gösterdiğini belirtiyor. Özellikle düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte fiziki altın talebinde bir artış gözlemlenirken, yatırımcılar "altın düşecek mi?" sorusuna yanıt arıyor.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI (11 MAYIS 2026)

ALIŞ SATIŞ
Gram Altın 6.833,32 TL 6.834,26 TL
Çeyrek Altın 11.075,00 TL 11.210,00 TL
Yarım Altın 22.151,00 TL 22.385,00 TL
Tam Altın 43.784,36 TL 44.654,66 TL
Ata Altın 45.152,62 TL 46.298,39 TL
22 Ayar Bilezik 6.205,45 TL 6.244,79 TL
Gümüş 118,17 TL 118,26 TL

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 11 Mayıs Pazartesi günü saat 06.40 itibarıyla alınmıştır.

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'de gözler teknik direktörde!
F.Bahçe'den Oblak bombası!
DİĞER
Milli Takım marşı sorulunca Sinan Akçıl’ı işaret etti! Coşkun Sabah’tan "etik olmaz" çıkışı...
Antalya’da rüşvet soruşturması: Muhittin Böcek’ten “etkin pişmanlık” başvurusu! Baba ve oğul ek ifade veriyor
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'den hücuma çifte takviye!
G.Saray'dan flaş karar! Şampiyonluk kutlamasında...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hakan Safi'den İtalya'da transfer görüşmesi! Hakan Safi'den İtalya'da transfer görüşmesi! 01:07
İspanya La Liga'da şampiyon Barcelona! İspanya La Liga'da şampiyon Barcelona! 01:07
G.Saray'dan flaş karar! Şampiyonluk kutlamasında... G.Saray'dan flaş karar! Şampiyonluk kutlamasında... 01:07
F.Bahçe'de ilk ayrılık kesinleşti! F.Bahçe'de ilk ayrılık kesinleşti! 01:07
Veda sonrası Icardi'ye talip! Veda sonrası Icardi'ye talip! 01:07
Osimhen'den F.Bahçe'ye şok sözler! Osimhen'den F.Bahçe'ye şok sözler! 01:07
Daha Eski
Çakar'dan Osimhen'e büyük övgü! Çakar'dan Osimhen'e büyük övgü! 01:07
Dünya G.Saray'ın şampiyonluğunu konuşuyor! İşte atılan manşetler Dünya G.Saray'ın şampiyonluğunu konuşuyor! İşte atılan manşetler 01:07
G.Saray'da o yıldıza şampiyonluk övgüleri! G.Saray'da o yıldıza şampiyonluk övgüleri! 01:07
"İkinci bitirmekten gına geldi" "İkinci bitirmekten gına geldi" 01:07
"Gazı kaçmış bir karşılaşma" "Gazı kaçmış bir karşılaşma" 01:07
Şampiyon F.Bahçe ArsaVev! Şampiyon F.Bahçe ArsaVev! 01:07