Canlı altın fiyatları | 11 Mayıs gram altın ne kadar? Kapalıçarşı'da son durum!

CANLI ALTIN FİYATLARI | Kapalıçarşı'da altın trafiği sabahın erken saatlerinde başladı. Geçtiğimiz haftayı rekor seviyelerde kapatan altın, yeni haftaya hafif bir düzeltme ile girdi. 11 Mayıs altın fiyatları canlı verilerine göre alış ve satış makas aralığı ne durumda? Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik gram fiyatı kaç TL oldu? Tüm güncel rakamlar haberimizde...

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.833,32 TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 6.834,26 TL

11 MAYIS PAZARTESİ CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 45,36 (Alış) - 45,39 (Satış)

◼EURO: 53,35 (Alış) - 53,43 (Satış)

◼STERLİN: 61,69 (Alış) - 61,75 (Satış)

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM: YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?

Piyasa uzmanları, altındaki mevcut tabloyu "hafta başı dengelenmesi" olarak tanımlıyor. Geçtiğimiz dönemde yaşanan jeopolitik riskler ve merkez bankalarının faiz politikalarına dair belirsizlikler, ons altını 4.700 dolar bandının üzerinde tutmaya devam ediyor.

KAPALIÇARŞI ANALİZİ

İstanbul Kapalıçarşı'da kuyumcular, altın fiyatlarındaki makas aralığının (alış-satış farkı) piyasadaki oynaklığa bağlı olarak değişkenlik gösterdiğini belirtiyor. Özellikle düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte fiziki altın talebinde bir artış gözlemlenirken, yatırımcılar "altın düşecek mi?" sorusuna yanıt arıyor.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI (11 MAYIS 2026)

ALIŞ SATIŞ Gram Altın 6.833,32 TL 6.834,26 TL Çeyrek Altın 11.075,00 TL 11.210,00 TL Yarım Altın 22.151,00 TL 22.385,00 TL Tam Altın 43.784,36 TL 44.654,66 TL Ata Altın 45.152,62 TL 46.298,39 TL 22 Ayar Bilezik 6.205,45 TL 6.244,79 TL Gümüş 118,17 TL 118,26 TL

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 11 Mayıs Pazartesi günü saat 06.40 itibarıyla alınmıştır.