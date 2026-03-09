CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Liverpool'a mesaj

Liverpool'a mesaj

G.Saray’ın Beşiktaş zaferi Avrupa basınında da geniş yer buldu. İspanya’da yayın yapan AS Gazetesi, “Sarı-kırmızılılar, Liverpool’a doğrudan bir mesaj gönderiyor” ifadelerini kullandı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2026 Pazartesi 06:50
Liverpool'a mesaj

G.Saray'ın önceki gün Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 yenmesi Avrupa basınında da kendisine geniş yer buldu. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiği için Avrupa'da dikkat çeken sarı- kırmızılılar övgü aldı. İspanya'da yayın yapan AS Gazetesi, öne çıkan Türk-İspanyol dostluğuna da dikkat çekerek, "Maç öncesi atmosferde, tarihsel olarak gergin olan rekabette alışılmadık bir jest olarak, İspanyol-Türk dostluğunu kutlayan mesajlar yer aldı.

FIRTINA GİBİ

Performansı, on kişiyle oynarken takımın gösterdiği karakterle birleştiğinde, Salı günü Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşılaşacakları Liverpool'a doğrudan bir mesaj gönderiyor" ifadelerini kullandı. İtalyan Tuttomercato ise "G.Saray, Türkiye'de fırtına gibi esiyor: Beşiktaş karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetle Cimbom, son beş maçında dördüncü galibiyetini elde ederek F.Bahçe'nin yedi puan önüne geçti" dedi.

F.Bahçe'den maç sonu açıklama!
Kadıköy'de büyük gerginlik! Yüksel Yıldırım taraftarlarla tartıştı
DİĞER
Gasperini Beşiktaş’a gelmesine engel oldu! Roma’dan transfere izin çıkmadı...
ABD-İsrail-İran savaşı 10'uncu gününde | Suudi Arabistan uyarısı: Ülkeyi terk edin
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tedesco'dan maç sonu G.Saray sözleri!
Samsunspor'dan F.Bahçe maçı sonrası flaş duyuru!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Marco Asensio: Bu takımda karakter var! Marco Asensio: Bu takımda karakter var! 01:49
Marco Asensio'dan flaş istatistik! Marco Asensio'dan flaş istatistik! 01:49
Jayden Oosterwolde: Şampiyon olmak istiyoruz Jayden Oosterwolde: Şampiyon olmak istiyoruz 01:49
Liverpool'dan Ramazan uyarısı! Liverpool'dan Ramazan uyarısı! 01:43
Liverpool'dan Ramazan uyarısı! Liverpool'dan Ramazan uyarısı! 01:42
F.Bahçe'den maç sonu açıklama! F.Bahçe'den maç sonu açıklama! 01:39
Daha Eski
F.Bahçe 3 puanı 90+5'te kaptı! F.Bahçe 3 puanı 90+5'te kaptı! 01:39
Tedesco'dan maç sonu G.Saray sözleri! Tedesco'dan maç sonu G.Saray sözleri! 01:39
Kadıköy'de büyük gerginlik! Yüksel Yıldırım taraftarlarla tartıştı Kadıköy'de büyük gerginlik! Yüksel Yıldırım taraftarlarla tartıştı 01:39
Mert Müldür: Yapılanı kabul edemem! Mert Müldür: Yapılanı kabul edemem! 01:39
Tedesco'dan basın toplantısında Türkçe açıklama! Tedesco'dan basın toplantısında Türkçe açıklama! 01:38
Domenico Tedesco: 2-1 geriye düştükten sonra... Domenico Tedesco: 2-1 geriye düştükten sonra... 01:38