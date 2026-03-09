Liverpool'a mesaj

G.Saray'ın önceki gün Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 yenmesi Avrupa basınında da kendisine geniş yer buldu. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiği için Avrupa'da dikkat çeken sarı- kırmızılılar övgü aldı. İspanya'da yayın yapan AS Gazetesi, öne çıkan Türk-İspanyol dostluğuna da dikkat çekerek, "Maç öncesi atmosferde, tarihsel olarak gergin olan rekabette alışılmadık bir jest olarak, İspanyol-Türk dostluğunu kutlayan mesajlar yer aldı.

FIRTINA GİBİ

Performansı, on kişiyle oynarken takımın gösterdiği karakterle birleştiğinde, Salı günü Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşılaşacakları Liverpool'a doğrudan bir mesaj gönderiyor" ifadelerini kullandı. İtalyan Tuttomercato ise "G.Saray, Türkiye'de fırtına gibi esiyor: Beşiktaş karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetle Cimbom, son beş maçında dördüncü galibiyetini elde ederek F.Bahçe'nin yedi puan önüne geçti" dedi.