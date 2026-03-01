CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray PUMA’dan Retro tasarım

PUMA’dan Retro tasarım

PUMA, Galatasaray'ın 1980-81 sezonundan ilham alan özel forma koleksiyonunu modern dokunuşlarla yeniden sahaya çıkardı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2026 Pazar 06:50
PUMA’dan Retro tasarım

PUMA, Galatasaray'ın 1980-81 sezonundan ilham alan özel forma koleksiyonunu modern dokunuşlarla yeniden sahaya çıkardı. 'Sen Sarıyla Kırmızı' sloganıyla hazırlanan koleksiyon, dönemin özgün tasarım çizgilerini koruyarak iki ana renkte ve uzun kollu olarak tasarlandı. En dikkat çekici unsur ise 5 yıldızlı arma. Takım, bu özel seriyle sahaya ilk kez 5 yıldızın yan yana yer aldığı tasarımla çıkacak.

BRİAN BİRCH CEKETİ

Koleksiyonda yalnızca formalar yok. 1980-1981 sezonunda takımın başında olan ve geçmiş yıllarda kazandığı şampiyonluklarla kulüp tarihine adını yazdıran teknik direktör Brian Birch'ün saha kenarında giydiği ceket de yeniden üretildi.

