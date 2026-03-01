Liverpool 5 golle kazandı

CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi İngiliz devi Liverpool, Premier Lig'de zorlanmadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2026 Pazar 06:50
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi İngiliz devi Liverpool, Premier Lig'de zorlanmadı. Anfield Road'da konuk ettiği West Ham United engelini 5-2 gibi farklı bir skorla geçen Liverpool, galibiyet serisini 3'e yükseltti ve yeniden üst sıralara yükseldi. Liverpool'un gollerini Ekitike, Virgil van Dijk, Alexis Mac Allister, Cody Gakpo ve Disasi (k.k) kaydetti.
