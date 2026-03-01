Çok önemli bir 3 puan

Teknik Direktör Okan Buruk maç sonrası “Buraya 120 dakika oynayıp geldik. Bizim için oldukça önemli 3 puan” diye konuştu
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2026 Pazar 06:50
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk 3-1'lik galibiyeti değerlendirdi. Tecrübeli teknik adam, "Çok zor bir takıma karşı oynadık. Buraya 120 dakika oynayıp geldik. Kazanmasını bildik. Oyuncularım fedakarca ellerinden geleni yapmaya çalışıyor. Bizim için oldukça önemli bir 3 puan. Dört tane üst seviye maç oynayacağız. Kupa maçı var. Bazı oyuncuları dinlendireceğiz. En güçlü halimizle Beşiktaş karşısına çıkacağız" şeklinde konuştu.