Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Atom karınca iş başında

Atom karınca iş başında

30 yaşındaki Uruguaylı dinamo, önce Boey’i golle buluşturdu. Ardından skor 1-1’e gelip krize giren maçta, ağları sarsıp Cimbom’u 3 puana uçurdu

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2026 Pazar 06:50
Atom karınca iş başında

Aslan'da Lucas Torreira ile Sacha Boey sahne aldı. 30 yaşındaki Uruguaylı dinamo, 1 gol, 1 asistle lider Galatasaray'ı şampiyonluk yarışında ipten aldı. Maçta 45+2'de Torreira'nın pasında Sacha Boey, ağları havalandırdı. Devre arasında Bayern Münih'ten geri dönen 25 yaşındaki Fransız sağ bek, ligde gol siftahı yaptı. Boey, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda da RAMS Park'ta 5-2'lik müthiş zaferde Juventus karşılaşmasında ağları havalandırmıştı.

LİGDE KARİYER REKORUNU KIRDI

İkinci yarıda 1-1'e gelen skor sonrasında yine Torreira sahneye çıktı. 58'de Osimhen'in rövaşata denemesinde top ceza sahası içerisine düştü. Topu önünde bulan Uruguaylı yıldız, ağları havalandırıp galibiyete damga vurdu. Tecrübeli ön libero, Süper Lig'de ilk kez bir karşılaşmada hem gol hem de asist katkısı sağladı. Bu sezon 35 maçta 2 gol, 4 asist yapan Torreira, en son 6. haftada RAMS Park'ta 3-1 kazandıkları Konyaspor karşılaşmasında son golü atmıştı.

İLK GOLÜ OFSAYTA TAKILDI

Maçta 22. dakikada Sane'yle verkaç yapan Torreira, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda atağa katılan Boey'a pasını aktardı. Boey, topu boş kaleye gönderdi. VAR uyarısı sonrasında ofsayt gerekçesiyle gol, iptal edildi.

DÜNYANIN EN MUTLUSU BENIM

Galatasaray'ın dinamosu Torreira maç sonrası galibiyeti yorumladı. Uruguaylı yıldız, "Juventus'a karşı iki çok zor mücadelenin ardından yorgunduk. Taraftarımızla birlikte bu zor maçı kazandığımız için çok mutluyuz. Bu formayı giyen insanlar arasında bence dünyanın en mutlu insanı benim" dedi.

