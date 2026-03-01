Aslan tam gaz

Yorucu bir süreçten geçen G.Saray, evinde konuk ettiği Alanyaspor karşısında hata yapmadı.

Sarı-kırmızılılar zaman zaman zorlandığı mücadelede 3 puana 3 golle ulaşmasını bildi.

Karşılaşmanın 21. dakikasında Boey'in attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken, Fransız futbolcu 45+2'de fileleri bir kez daha buldu. Lucas Torreira'nın pasında sol ayağı ile köşeye temiz bir vuruş yapan Boey, ilk yarının skorunu belirledi.

İkinci devrede ise Alanyaspor maça denge getirmekte gecikmedi.

VICTOR OSIMHEN PRESİ

49'da Hadergjonaj'ın ortasında Singo'yu geçen topu Mounie kafayla köşeye bıraktı.

Bu golden sonra baskısını arttıran sarı-kırmızılılar aradığı golü 9 dakika sonra buldu. Osimhen'in röveşata ile yaptığı asistte topa hareketlenen Torreira, takımını öne geçirdi. Nijeryalı yıldız 83'te ise kaleciye yaptığı pres ile topu kazandı. Ardından da çalımını attı ve topu filelerle buluşturdu. Böylece G.Saray maç fazlası ile bitime 10 hafta kala F.Bahçe ile arasındaki puan farkını 5'e yükseltti.

SÜPER OSIMHEN

Galatasaray'daki Victor Osimhen gerçeği her hafta kendisini göstermeye devam ediyor. Nijeryalı yıldızın forma giydiği maçlarda sarı-kırmızılı takım bambaşka bir görüntü sergiliyor.

120 dakikalık Juventus maçı sonrasındaki Alanya mücadelesi de öyle oldu. Karşılaşmanın ilk dakikasından itibaren çok istekli bir görüntü sergileyen Osimhen, attığı golün yanı sıra yaptığı asistle skora önemli katkıda bulundu. İlk olarak 58'de fileleri bulan Torreira'ya röveşata asist yapan Osimhen, 83'te ise baskısı sonucunda kaleciyi hataya zorladı golünü attı. Süper Lig'deki gol sayısını 10'a yükselten Nijeryalı durmak bilmiyor.

Kritik Beşiktaş ve Liverpool maçları öncesinde tüm odağını sahaya verdiğini gösteriyor.

RAMS PARK'TA DESTEK

GALATASARAY'IN en önemli kozu olan taraftarı, Alanyaspor mücadelesine de büyük bir ilgi gösterdi.

Tribünlerin büyük bir kısmını dolduran taraftarlar, takımlarına 90 dakika boyunca destek verdi. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İtalyan ekibi Juventus'u saf dışı bırakan oyuncular, RAMS Park zemininde büyük bir coşkuyla karşılandı.

YUNUS VE SALLAI'YE ÖNLEM

SARI-KIRMIZILI takımın bu sezonki istikrarlı isimlerinden ikisi önlem amacıyla Alanyaspor ile oynanan karşılaşmada kadroya dahil edilmedi. Bu sezon 34 resmi maçta forma şansı bulan Sallai ile Yunus Akgün, ağrıları bulunduğu gerekçesiyle kadroya dahil edilmediler.

Nhaga, Ahmed ve Kaan maç kadrosunda kendilerine yer buldu.

İLKAY'A BÜYÜK JEST

GALATASARAY'IN Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, takımda büyük bir saygı duyduğu İlkay Gündoğan'a önemli bir jest yaptı. 79. dakikada kaptan Lucas Torreira'nın kenara gelmesinden sonra İlkay, bandı Victor Osimhen'e götürdü.

Ancak Osimhen, büyük bir jeste imza atarak kaptanlık pazubandını İlkay Gündoğan'ın kollarına taktı.

HER POZİSYONDA SANE

SAHAYA ilk 11'de çıkan Leroy Sane, mücadelenin en başarılı isimlerinden birisi oldu. Karşılaşma boyunca ileride G.Saray'ın yakaladığı pozisyonların büyük bir bölümünde yer alan Alman futbolcu, sahanın en iyilerindendi.

Boey'in sayılmayan golü ve Osimhen'in karşı karşıya kaldığı pozisyonları hazırlayan Sane, etkili günündeydi.

ZORAKİ ROTASYON

SARI-KIRMIZILILAR, İtalya'da 120 dakika sonunda adını son 16 turuna yazdırırken bu mücadelede oyuncular çok yoruldu. Okan Buruk, Alanyaspor karşılaşması önemli değişikliklere gitti. Jakobs, Abdülkerim, Sallai ve Lemiana'nın yerine, Eren, Singo, Boey ve Sane sahaya ilk 11'de çıktı. Üç isim kulübede yer alırken, Sallai ise kadroya alınmadı.

ORTA SAHADAN ATIYORDU

ALANYASPOR mücadelenin ilk yarısında sahalarda ender görülen bir gole imzasını atıyordu. İlk yarının son anlarında Ui-jo Hwang, orta saha çizgisinden biraz ileride olan Uğurcan'ı görüp kaleye vurdu. Filelerle buluşmak üzere olan topa son anda parmaklarının ucu ile dokunan Uğurcan, direğin de yardımı ile belki de yılın golünü önledi.