Ziraat Türkiye Kupası
Yıldız harekatı

Galatasaray, yeni sezonda Bernardo Silva’yı kadrosuna katmayı hedefliyor. Manchester City ile sözleşmesi bitecek Portekizli 10 numara için Leroy Sane ve İlkay Gündoğan da devreye girecek

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2026 Perşembe 06:50
Son yıllarda kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldızlarla ses getiren Galatasaray'ın yeni hedefi Bernardo Silva oldu. İngiliz kulübü Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Bernardo Silva için harekete geçilmesi planlanıyor. Aslan; İcardi, Osimhen ve Sane hamlelerinde olduğu gibi Silva konusunda da yoğun bir çalışma yürütecek. 2017'den bu yana City'de forma giyen 31 yaşındaki 10 numara için bonservis bedeli ödenmeden transferin bitirilmesi hesaplanıyor.

CİTY'DE BERABER OYNADILAR

Portekizli futbolcu ile Manchester City'de beraber oynayan Leroy Sane ve İlkay Gündoğan'ın da transfer görüşmelerinde devreye girmesi bekleniyor. Silva ile çok iyi arkadaş olan Sane ve İlkay'ın dünyaca ünlü futbolcuyu Galatasaray'a getirme adına yoğun çaba harcayacağı kaydedildi. Aslan'ın sezon bitiminde bu transferde mutlu sona ulaşabilmek adına görüşmelere hemen başlayacağı dile getirildi. Sarı-kırmızılılar, gelecek sezonun ilk hamlesini Bernardo Silva ile yapmak istiyor.

İNTER MİAMİ İSTİYOR

Manchester City'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek Bernardo Silva'yı ABD'den Inter Miami de istiyor. Lionel Messi ile beraber Avrupa'dan flaş transferler yapan David Beckham'ın kulübü, Bernardo Silva'yı da kadrosuna katmayı hedefliyor. Portekizli yıldızın Avrupa'da devam etmek istediği, MLS'e sıcak bakmadığı kaydedildi.

JUVE'DEN TEMAS

İtalyan kulübü Juventus, Bernardo Silva'yı kadrosunda görmek istiyor. İtalyan kulübünün futbol direktörü Damien Comolli, Portekizli yıldızla görüşmeler yaparak Juve'ye transfer etmeyi amaçlıyor. 31 yaşındaki futbolcunun ise Juventus'un gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde olup olmayacağına göre hareket edeceği vurgulandı.

DRİES MERTENS GİBİ OLACAK

Sarı-kırmızılı kulüp, Bernardo Silva transferinde Dries Mertens'i referans alıyor. Belçikalı isimle 3 sezonda 3 şampiyonluk yaşayan Cimbom, Silva'dan da benzer katkıyı almak istiyor. Dries Mertens, kariyerinin son döneminde Galatasaray'da 10 numara oynamış ve başarılı bir iz bırakmıştı.

ALMANYA'DAN MİN JAE İDDİASI

Alman gazeteci Philipp Kessler G.Saray'ın B.Münih'ten Güney Koreli stoper Kim Min Jae'yi istediğini öne sürdü. Aslan'ın yaz transfer döneminde eski F.Bahçeli Jae'yi kadrosuna katmak istediği iddia edildi. B.Münih'in 29 yaşındaki futbolcu için tekliflere açık olduğu belirtildi. Öte yandan Kim'in Napoli'den tanıdığı Osimhen ve Bayern'de oynadığı Boey'den bilgi aldığı kaydedildi.

Nefes kesen maç dış basında! İşte o manşetler
G.Saray, Juve'yi eledi kasasını doldurdu!
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
CHP'li Sarıyer Belediyesi kültür merkezini rant kapısına çevirdi: İki belediye yetkilisi görevden alındı
G.Saray son 16'da! İşte ülke puanımız
G.Saray'da flaş ayrılık iddiası! Transferde domino etkisi
